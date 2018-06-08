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Генпрокуратура начала расследовать высказывания депутата Рады Мураева в адрес украинского режиссера Сенцова как госизмену
15:47 08.06.2018 |
Генпрокуратура начала расследовать высказывания депутата Рады Мураева в адрес украинского режиссера Сенцова как госизмену
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний депутата Верховной Рады Евгения Мураева (внефракционный) в адрес украинского режиссера Олега Сенцова как государственную измену.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.
"Генеральной прокуратурой Украины 08.06.2018 в внесены в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении народным депутатом Украины Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса", - написала она.
Речь идет о государственной измене и заведомо ложном сообщении о совершении преступления.
В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны парламента депутатом Рады Сергеем Пашинским (Народный фронт) заявления о неправомерных действиях Мураева.
По словам Сарган, Мураев накануне в интервью телеканала "112 Украина" дал правовую оценку осуждению судом в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм.
Досудебное расследование уголовного производства поручено СБУ.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Пашинский обратился к СБУ с просьбой расследовать высказывания депутата Мураева в адрес украинского режиссера Сенцова как государственную измену.
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