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«Регионал», БЮТовец, эсдэк и защитник украинских кур. Что мы знаем о задержанном Евгении Сигале
14:44 08.06.2018 |
Задержанный владелец птицефабрики «Гаврилівскі курчата» считался одним из аграрных лоббистов в парламенте. В бизнес-среде считался довольно закрытым человеком - не любил давать интервью, предпочитал «действовать».
Колхозная юность
Евгений Сигал родился 19 мая 1955 года в с. Горенка Киево-Святошинского района Киевской области в семье аграриев. В 1977 году окончил Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности "инженер-механик".Отец помог трудоустроиться в колхозе "Совки" Киево-Святошинского района Киевской области, где протрудился два года инженером-механиком.
Карьера Евгения стала продвигаться довольно быстро. С 1979 года работал главным инженером-механиком, заместителем директора государственного племптицзавода "Полесский" Вышгородского района Киевской области. А с 1991 года уже занимал пост директора НПО "Комплекс-91". С 1993 года по 1998 год занимал пост директора, председателя правления концерна "Комплекс". В 1998 году основал ООО "Комплекс Агромарс".
Сегодня предприятие включает 13 птицеферм, где выращивается около миллиона цыплят, и 37 бройлерных ферм, где выращивается девять миллионов цыплят-бройлеров. Также в него входят два комбикормовых завода, убойные и мясоперерабатывающие цехи.
Политические кочевания
В 1998 году Евгений Сигал был избран в Верховную Раду от Народного Руха Украины. Работал в парламентском комитете по вопросам экономической политики.
С 1999 года перешел во фракцию СДПУ(о). И в 2002 году уже баллотировался в Верховную Раду от объединенных социал-демократов.
За четыре года успел побывать в рядах Народной Партии, Народной аграрной партии, затем некоторое время находился вне всяких фракций, после чего в декабре 2005 года примкнул к "Единой Украине". В 2006 году в третий раз становится народным депутатом - уже от БЮТ.
В декабре 2010 года Сигала исключили из БЮТ за то, что проголосовал за принятие нового Налогового кодекса Николая Азарова. А в мае 2011 года перешел во фракцию Партии регионов.В парламенте Сигал занимал пост первого заместителя председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
Человек дела
Семья Сигалов полностью контролировала одни из крупнейших агропромышленных предприятий страны: ЗАО Концерн "Комплекс", ЗАО Комплекс "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата"), оффшорная компания АП "Агропауер Лтд", ЗАО "Тернопольский аграрный комплекс", ДП "Западно-украинский газопромышленный комплекс". Сигалам удалось построить вертикально интегрированный холдинг и занять как минимум пятую часть внутреннего рынка птицы, нацелившись на треть рынка.
Как крупнейший украинский производитель бройлерных кур (ТМ "Гаврилівські курчата") Евгений Сигал запомнился как борец со знаменитыми "ножками Буша". В начале 2008 американская курятина стала вновь поставляться в Украину, тем самым предоставляя угрозу монополии отечественных производителей. И Евгений Сигал все силы бросил на защиту производителей птицы от беспошлинного импорта мяса.
Евгений Сигал - один из авторов законопроекта об изменении целевого назначения сельхозземель. Согласно документу, нецелевое использование сельхозземель в коммерческих целях карается штрафом до 1,7 млн. грн. или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Отметился Сигал также голосованием за скандальный языковый закон Кивалова-Колесниченко.
В рейтинге самых богатых украинцев журнала "Фокус" за 2018 год Сигал занял 74 место. Его состояние оценили в 74 миллиона долларов.
Сигал женат, имеет дочь. Его супруга Марина Сигал принимает активное участие в управлении семейным бизнесом. В частности возглавляет ЗАО "Комплекс Агромар". Сегодня она была задержана вместе с мужем.
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