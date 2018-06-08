Бои на Луганщине: Что задумали террористы «ЛНР» в районе Голубовского

Руслан Рудомський / Depo.ua

Если Донецкая фильтровальная станция (ДФС) в последние дни вне конкуренции в плане привлечения к себе внимания в "ДНР", то в "ЛНР" такой горячей точкой в последнее время стал поселок Голубовское, который находится в районе с условным названием "Трасса "Бахмутка"".

В частности, 7 июня около 10:30 в жилом квартале населенного пункта террористы подорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.

В этот же день в результате минометного обстрела (калибра 82-мм) населенного пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса марки "Газель", ехавшего в оккупированную Кадиевку (экс-Стаханов).

Боевики традиционно обвинили в обстрелах бойцов ВСУ. Командование же Объединенных сил оперативно заявило, что не ведет обстрелы мирных населенных пунктов и не размещает позиции подразделений в жилых кварталах и рядом с ними, квалифицировав данный случай как теракт со стороны боевиков "ЛНР".

Казалось бы - ничего нового и удивительного, как для этой местности. Однако ситуация несколько настораживает, учитывая месторасположение данного населенного пункта.

Дело в том, что поселок Голубовское расположен на востоке района на реке Лугань, в месте впадения ее левого притока, реки Ореховой. От него 89 км до оккупированного Луганска и всего 36 км к подконтрольной Киеву Попасной. А еще к северо-востоку от Голубовского находится село Желобок, к которому было приковано всеобщее внимание на протяжении прошлого лета.

С августа 2015 года Голубовское находится под контролем самопровозглашенной "ЛНР". Собственно, по северо-западной окраине села, согласно Минску-2, проходит линия разграничения между оккупированной территорией и суверенной Украиной. А вот согласно Минску-1, это село должно находиться под украинским флагом.

Мы уже писали, что Вооруженные силы Украины при большом желании могут смело двигаться вглубь "ЛНР" сразу с двух направлений: с запада - в районе Светлодарской дуги, и с севера - в районе Желобка. А если начать это движение одновременно, то можно взять в кольцо весь самый густонаселенный район "ЛНР" с населенными пунктами Кадиевка (экс-Стаханов), Голубовка (экс-Кировск, Первомайск, Ирмино, Сентяновка (экс-Фрунзе), Брянка, Калиново и др.

Писал не так давно о возможном скором наступлении украинских войск на Желобок и Игорь Гиркин (Стрелков). Да и без него в рядах "Л-ДНР" в последнее время сеется паника из-за слухов о том, что ВСУ вот-вот пойдут в наступление практически по всей линии фронта.

В контексте этого вполне возможно, что такими терактами на подконтрольной себе территории боевики "ЛНР" пытаются заранее дискредитировать силы ООС в глазах мировой прессы, чем спровоцируют определенное давление мирового сообщества на Киев, заставив его если не отказаться от планов штурма, то хотя бы отложить их.

Также вполне рабочим выглядит версия, по которой боевики (а точнее их московские кураторы) таким образом мониторят международную реакцию на якобы обстрелы силами ООС мирного населения "ЛНР". Если мировое сообщество "поведется" на версию террористов о том, что это дело рук ВСУ, - хорошо, а если же проигнорирует или даже поддержит официальный Киев, тогда это можно будет считать "зеленым светом" Запада на военную операцию по освобождению Донбасса.

Есть и другая версия этого всего, никак не связанная с предыдущими двумя. Дело в том, что параллельным курсом боевики ускоренным темпом укрепляют свои передовые позиции в районе Станицы Луганской, стягивая туда не только строительные материалы, но и живую силу и запрещенные Минскими соглашениями виды тяжелого вооружения и бронетехники (опять же - переживают, что ВСУ пойдут на штурм Луганска). Была даже информация, что туда в период с 30 мая по 5 июня из России были доставлены около 400 тонн горюче-смазочных материалов.

Понятно, что миссия ОБСЕ этого не может не заметить, что приведет к очередной ненужной боевикам огласки. Поэтому международных наблюдателей надо чем-то отвлечь, сконцентрировав их внимание на другом районе самопровозглашенной "республики" - в данном случае, на Голубовском.

Конечно, все это - лишь предположения и версии. Как оно есть на самом деле, мы узнаем лишь с течением времени, по ходу развития ситуации. Но то, что ситуация на Донбассе с момента провозглашения ООС обостряется - можно констатировать уже сейчас. И что-то подсказывает, что это только начало.