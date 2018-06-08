Принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде не сильно помогло укреплению гривны

Елена Лысенко / UBR.ua

По итогам межбанковских торгов 7 июня ее курс укрепился со вчерашнего дня лишь на одну копейку, и закрепился к вечеру в рамках 26,13-26,15 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Большинство сделок в четверг проходило в очень узком коридоре - 26,17-26,1750 грн./$, но, когда депутаты проголосовали за закон под МВФ, некоторые банки вышли с небольшими валютными продажами из своих запасов: понимая, что доллар может подешеветь из-за психологической реакции рынка на голосование в парламенте. Валютные позиции у казначеев огромными не были, потому курс откатился незначительно.

«Безусловно, принятие закона - это позитивный фактор для гривны, как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. Думаю, это позитивно скажется на валютном рынке уже завтра», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главными продавцами доллара в четверг назвали ПУМБ, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль, а покупателями - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Ни Нацбанк, ни другие госструктуры сегодня на торгах не появлялись.

День прошел на очень скромных объемах: они сократились со вчерашних $372,30 млн. до $264,24 млн. Покупателей валюты было немного - рынок ждал положительной развязки по Антикоррупционному суду, потому решил выждать снижения валютных котировок. Так что и продавцам не было смысла сильно активничать. В целом безналичная торговля прошла очень спокойно.

А вот на наличном рынке банкиры решили подстраховаться. Многие крупные розничные банки подняли курс доллара на продаже людям с 26,15-26,22 грн./$ до 26,25-26,27 грн./$, даже государственные: Приватбанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Сбербанк. И это были не самые высокие ценники, максимум 7 июня - это 26,40 грн./$, с ним работали ВТБ Банк и Forward Bank.

Впрочем, желающие обзавестись валютой, могли скупиться и дешевле. Средний ценовой диапазон, как и прежде, находился в рамках 26,10-26,20 грн./$, в нем работали десятки структур: ОТП Банк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Альфа-Банк.

На завтра финансисты дают очень аккуратные прогнозы. Например, Юрий Гриненко ждет старта безналичных торгов в рамках 26,12-26,15 грн./$. Банкиры допускают удешевление доллара в качестве психологической реакции на принятие закона под МВФ, но небольшое - на пару-тройку копеек.

Однако казначеи не исключают и обратной реакции - небольшого подорожания доллара. Если иностранцы, которые сегодня выжидали из-за неясности с законом об Антикоррупционном суде, завтра выйдут совершать валютные покупки.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,12-26,17 грн./$», - считает Олег Куринной.

Более существенной курсовой просадки - к 26,0 грн./$ и ниже - финансисты ждут лишь после того, как в Украину реально потекут новые валютные потоки от иностранных инвесторов. Например, под покупку гривневых гособлигаций Минфина, свежие выпуски которых чиновники проводят каждый вторник. Правда, для этого нужно будет оперативно найти достойную замену Юрию Буце и Сергею Марченко - двум заместителям отставленного сегодня министра финансов Александра Данилюка, которые уволились вслед за шефом.

Казначеи уверяют, что именно их личные связи и наработки позволяли правительству активно продавать иностранным инвестфондам крупные партии наших ОВГЗ в этом году. Кто придет в министерство на их место - неизвестно. Но хотелось, чтобы это были люди с широкими связями на мировом долговом рынке.