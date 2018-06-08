Финансовые новости
- |
- 08.06.18
- |
- 02:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде не сильно помогло укреплению гривны
23:55 07.06.2018 |
По итогам межбанковских торгов 7 июня ее курс укрепился со вчерашнего дня лишь на одну копейку, и закрепился к вечеру в рамках 26,13-26,15 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Большинство сделок в четверг проходило в очень узком коридоре - 26,17-26,1750 грн./$, но, когда депутаты проголосовали за закон под МВФ, некоторые банки вышли с небольшими валютными продажами из своих запасов: понимая, что доллар может подешеветь из-за психологической реакции рынка на голосование в парламенте. Валютные позиции у казначеев огромными не были, потому курс откатился незначительно.
«Безусловно, принятие закона - это позитивный фактор для гривны, как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. Думаю, это позитивно скажется на валютном рынке уже завтра», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Главными продавцами доллара в четверг назвали ПУМБ, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль, а покупателями - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Ни Нацбанк, ни другие госструктуры сегодня на торгах не появлялись.
День прошел на очень скромных объемах: они сократились со вчерашних $372,30 млн. до $264,24 млн. Покупателей валюты было немного - рынок ждал положительной развязки по Антикоррупционному суду, потому решил выждать снижения валютных котировок. Так что и продавцам не было смысла сильно активничать. В целом безналичная торговля прошла очень спокойно.
А вот на наличном рынке банкиры решили подстраховаться. Многие крупные розничные банки подняли курс доллара на продаже людям с 26,15-26,22 грн./$ до 26,25-26,27 грн./$, даже государственные: Приватбанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Сбербанк. И это были не самые высокие ценники, максимум 7 июня - это 26,40 грн./$, с ним работали ВТБ Банк и Forward Bank.
Впрочем, желающие обзавестись валютой, могли скупиться и дешевле. Средний ценовой диапазон, как и прежде, находился в рамках 26,10-26,20 грн./$, в нем работали десятки структур: ОТП Банк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Альфа-Банк.
На завтра финансисты дают очень аккуратные прогнозы. Например, Юрий Гриненко ждет старта безналичных торгов в рамках 26,12-26,15 грн./$. Банкиры допускают удешевление доллара в качестве психологической реакции на принятие закона под МВФ, но небольшое - на пару-тройку копеек.
Однако казначеи не исключают и обратной реакции - небольшого подорожания доллара. Если иностранцы, которые сегодня выжидали из-за неясности с законом об Антикоррупционном суде, завтра выйдут совершать валютные покупки.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,12-26,17 грн./$», - считает Олег Куринной.
Более существенной курсовой просадки - к 26,0 грн./$ и ниже - финансисты ждут лишь после того, как в Украину реально потекут новые валютные потоки от иностранных инвесторов. Например, под покупку гривневых гособлигаций Минфина, свежие выпуски которых чиновники проводят каждый вторник. Правда, для этого нужно будет оперативно найти достойную замену Юрию Буце и Сергею Марченко - двум заместителям отставленного сегодня министра финансов Александра Данилюка, которые уволились вслед за шефом.
Казначеи уверяют, что именно их личные связи и наработки позволяли правительству активно продавать иностранным инвестфондам крупные партии наших ОВГЗ в этом году. Кто придет в министерство на их место - неизвестно. Но хотелось, чтобы это были люди с широкими связями на мировом долговом рынке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что говорят эксперты об и. о. министра финансов Оксане Маркаровой
|Никому не ручной. Станет ли новый аудитор НАБУ «могильщиком» Сытника
|Как МВФ выиграл борьбу за Антикоррупционный суд
|Маркарова назначена и.о. министра финансов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов
|Украинцы, живущие в многоквартирных домах, смогут отказаться от услуги теплоснабжения в одностороннем порядке
|Рада избрала аудитором НАБУ Василенко
|Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, «за» - 315 голосов
|Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время
|Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
Это интересно
|AMD повышает ставки: 32-ядерный Ryzen Threadripper 2 уже этим летом
|Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года