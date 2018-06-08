Что говорят эксперты об и. о. министра финансов Оксане Маркаровой

Помимо работы в Минфине Маркарова известна сотрудничеством c американским инвестфондом Western NIS Enterprise и работой во главе инвестиционной компании ПрАТ "ІТТ-инвест". В Минфине одной из главных функций Маркаровой было исполнение обязанностей правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций.

Результатами ее деятельности в этом качестве стали создание офиса привлечения и содействия инвестициям Ukraine-Invest, подбор профессионального директора и команды офиса, начало реализации ряда конкретных инициатив по поддержке имеющихся инвесторов и привлечению новых инвестиций в Украину. "ДС" спросила мнение экспертов о новом руководителе Минфина.

Игорь Мазепа, гендиректор инвесткомпании Concorde Capital

Она прикольная барышня. Два-три года поработала в Минфине, у нее - профессиональная память. Отношусь к ней нейтрально-положительно. Точно хуже не будет. Отношения с Нацбанком у нее всегда были ровные. Не скажу, что она приведет к большому буму в инвестиционном климате и росту экономики. Она - рабочий, технический человек. Нам такой нужен. Точно сохранится преемственность. Она представит Украину на должном уровне в переговорах с кредиторами. Она всю жизнь занималась инвестициями. Никто лучше нее не знает, не понимает этих деталей.

Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина

Оксана Маркарова зарекомендовала себя с лучшей стороны, не конфликтовала. Но она, к сожалению, не такой сильный игрок. На посту министра финансов должен быть человек с хорошей политической и административной поддержкой. Иначе он не сможет выполнить задачи, которые должен выполнять, потому что часто эти задачи противоречат задачам других ведомств. Данилюк - опытный профессиональный переговорщик, имеет хороший бэкграунд. Оксана - при всем уважении к ней - пока таких качеств не проявила. Может, потому, что у нее не было такой возможности. Инвестиции - это как раз то, что она делает очень профессионально, и в этом отношении все будет в порядке.

Эрик Найман, экономист, финансовый аналитик

Учитывая создание Антикоррупционного суда, если министерство возглавит Маркарова, есть шанс, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ и другими международными институтами, сохранится макрофинансовая стабильность. Но с другой стороны, вряд ли Маркаровой удастся сопротивляться давлению правительства по увеличению государственных расходов в предвыборный год, что будет поддерживать высокую инфляцию. Представить Украину на международных переговорах ей будет проще, чем Данилюку. Но я не думаю, что произойдет что-то кардинально новое.