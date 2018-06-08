Никому не ручной. Станет ли новый аудитор НАБУ «могильщиком» Сытника

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Многомесячная эпопея с назначением аудитора НАБУ от Верховной Рады наконец-то завершилась избранием Владимира Василенко. Однако ни одна из противоборствующих сторон не может быть полностью удовлетворена этим аудитором.

Коротко напомним суть конфликта. Директор НАБУ Артем Сытник, сотрудничающий с явно оппозиционной президенту Петру Порошенко группой нардепов-еврооптимистов и имеющий особенные отношения с США, все еще остается практически неприкосновенной политической фигурой, поскольку не существует реальной процедуры его отставки с должности до истечения семилетнего срока полномочий. Согласно законодательству такая процедура может появиться только в том случае, если будет проведен аудит НАБУ, который зафиксирует "неудовлетворительные результаты" работы ведомства Сытника.

Такой аудит или независимая оценка эффективности бюро должна проводиться ежегодно комиссией из трех аудиторов, каждого из которых отдельно выбирает Кабмин, президент и парламент. Кабмин своего аудитора назначил уже достаточно давно - им стал юрист Михаил Буроменский. Сторонники НАБУ, разумеется, не могут считать человека из Кабмина лояльным к себе. Президент своего аудитора еще не назначал (видимо, выжидая, назначения парламентского), но кем бы ни был третий аудитор, Сытнику рассчитывать на его лояльность явно не приходится. Поэтому аудитор от парламента - это единственная возможность для "группы поддержки" провести в комиссию на 100% своего человека. Так что ожесточение, с которым соратники НАБУ сопротивлялись всем неудобным для себя кандидатам в аудиторы, вполне понятно.

Тем не менее кандидатура Владимира Василенко прошла через парламент относительно спокойно, хоть и не без комментариев о "ручном аудиторе, который должен развалить НАБУ". Похоже, его фигура стала достаточно авторитетной, чтобы не вызвать явного отторжения у большей части депутатов. За Василенко проголосовало без малого конституционное большинство - 289 народных избранников.

Авторитета Владимиру Андреевичу явно не занимать. Во-первых, ему уже 81 год и он заслуженно считается одним из ведущих украинских юристов-международников и экспертов по правовым вопросам. Для независимого украинского государства Василенко - фигура знаковая. Он принимал личное участие в подготовке Декларации про государственный суверенитет и был одним из главных идеологов создания Народного руха Украины - движения, сыгравшего в свое время очень большую роль в обретении независимости.

Кроме того, Василенко неоднократно выступал в качестве юридического консультанта украинских органов власти и был послом в странах Бенилюкс, Великобритании и Ирландии, а также представителем Украины при ЕС, ООН и НАТО, был членом Международного трибунала по бывшей Югославии и уполномоченным Украины в Международном суде ООН. То есть помимо большого авторитета внутри Украины Василенко имеет и международный авторитет.

Что касается внутриукраинской политики, то Василенко уже давно равноудален от большинства влиятельных политических групп. Из Народного руха Украины Василенко в 2005 г. попал в одну из отпочковавшихся политических сил Украинскую народную партию, которая уже давно не играет сколько-нибудь важной роли в политической жизни.

Такая биография Василенко во многом объясняет, почему его кандидатура в аудиторы НАБУ устроила и власть, и оппозицию. В то же время и для НАБУ и для Банковой такой аудитор своеобразный "кот в мешке," от которого неизвестно чего ожидать. С одной стороны, Василенко достаточно много сотрудничал с властью, в том числе и нынешней, а его сын Андрей Василенко является членом Высшей квалификационной комиссии судей, той самой, которая будет принимать участие в назначении судей Антикоррупционного суда. Этим антикоррупционеры уже попрекают власть. При этом называть Василенко "ручным" явно нельзя. У него достаточно опыта и авторитета, чтобы иметь собственное мнение, которое может не совсем нравиться власти, и он вполне может в тех или иных вопросах поддерживать НАБУ.

С другой стороны, все тот же опыт и авторитет Василенко явно не позволят тому закрывать глаза на не слишком выдающиеся юридические успехи НАБУ. Не секрет, что ведомство Сытника пока не может похвастаться передачей в суд коррупционных дел с безукоризненной доказательной базой. А все объяснения Сытника и политической группы поддержки НАБУ об отсутствии Антикоррупционного суда, права на прослушку и провокацию взятки, что не дает бюро успешно работать, вряд ли удовлетворят опытного и квалифицированного юриста.

В любом случае вряд ли кто-то сейчас способен предвидеть то, какую роль сыграет новый аудитор в оценке эффективности работы НАБУ и карьере его директора. Тем не менее Сытнику есть чего опасаться, но не потому, что у Порошенко появился "ручной могильщик НАБУ", просто работа бюро явно небезупречна, а два других аудитора - от Кабмина и президента - явно не будут более лояльны к антикоррупционерам, чем Василенко.