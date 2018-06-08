Как МВФ выиграл борьбу за Антикоррупционный суд

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Закон «О Высшем антикоррупционном суде» принят во втором чтении и в целом с поправками, дающими международным экспертам фактическое право вето при допуске кандидатов к конкурсу.

Второе чтение президентского законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" началось 23 мая и затянулось до 7 июня. К тексту проекта, вынесенному на второе чтение, депутаты внесли 1927 поправок, но проблема заключалась не только в этом. Пока парламентарии в сессионном зале решали судьбу многочисленных поправок, все эти дни параллельно шли интенсивные переговоры между президентской командой и МВФ по нескольким, но очень принципиальным моментам будущего закона.

Труднее всего оказалось найти компромисс по вопросу о полномочиях Общественного совета международных экспертов. Согласно части четвертой статьи 8 законопроекта этот совет создается с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия кандидатов в судьи ВАС критериям профессиональной этики, добропорядочности, наличия безупречной деловой репутации (насчет законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам, соблюдения норм этического поведения, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни кандидата его статусу), знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности ВАС.

МВФ изначально настаивал на том, что этот совет должен иметь право вето при решении вопроса о допуске кандидатов в судьи ВАС на конкурс. Президентская сторона указывала, что если совет, состоящий из лиц, не являющихся гражданами Украины, будет играть решающую роль при формировании украинского властного органа, то это явится прямым нарушением суверенитета Украины, а значит, будет противоречить Конституции Украины. В ходе нескольких раундов переговоров обсуждались различные компромиссные варианты, но согласия не было достигнуто. Наконец, вечером 6 июня, накануне дня решающего голосования за проект, состоялся еще один раунд переговоров, на котором все-таки было найдено "Соломоново решение".

Суть его заключается в новой формулировке части пятой статьи 8 законопроекта. Предыдущая формулировка (согласно тексту проекта, вынесенному на второе чтение) звучала так: "Если Общественный совет международных экспертов в своем мотивированном заключении установил, что кандидат на должность судьи Высшего антикоррупционного суда не соответствует указанным в части четвертой этой статьи критериям, то Высшая квалификационная комиссия судей Украины может принять решение о подтверждении способности такого кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде только в случае, если такое решение поддержано не менее чем одиннадцатью ее членами". Таким образом, негативное заключение международных экспертов имело бы своим следствием лишь то, что кандидату для допуска к конкурсу нужно было бы получить голоса не 9 из 16, а 11 из 16 членов ВККСУ. Неудивительно, что МВФ счел это лазейкой, через которую сможет пробраться на конкурс почти любой кандидат, отвергнутый международными экспертами, из-за чего роль Общественного совета как отборочного сита для кандидатов фактически нивелируется.

Новая формулировка гласит: "По инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов вопрос соответствия какого-либо кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критериям, указанным в части четвертой этой статьи, рассматривается на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов. Решение насчет соответствия такого кандидата этим критериям принимается большинством от совместного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и членов Общественного совета международных экспертов, при условии, что за него проголосовали не менее половины членов Общественного совета международных экспертов". Именно эта формулировка вошла в окончательный текст закона, принятый 7 июня.

Чтобы понять, в чем суть компромисса, рассмотрим три варианта. Первый вариант: кандидат получает негативное заключение большинства международных экспертов, общее число которых - шесть, то есть кандидат набирает четыре или больше голосов "против" из шести возможных. Тогда никакое совместное заседание ВККСУ и Общественного совета его не спасет. Это - явная победа МВФ. Второй вариант: кандидат получает негативное заключение ровно половины международных экспертов, то есть набирает три голоса "против" и три голоса "за". Тогда он может пройти на конкурс - для этого ему нужно на совместном заседании ВККСУ и Общественного совета получить те же три голоса "за" международных экспертов плюс более половины (9 или более из 16) голосов членов ВККСУ. Это можно считать уступкой со стороны МВФ. Ну а третий вариант - если кандидат получает положительное заключение большинства международных экспертов, то он и по старой, и по новой формулировке проходит на конкурс без созыва совместного заседания ВККСУ и Общественного совета.

Судя по всему, МВФ рассчитывает на то, что международные эксперты в подавляющем большинстве случаев будут единодушны или почти единодушны. И во всех таких случаях, согласно новой формулировке ч. 5 ст. 8 закона, Общественный совет будет фактически иметь право вето, то есть будет или пропускать, или не пропускать кандидатов на конкурс. И только в тех редких случаях (конечно, совсем исключать их нельзя), когда голоса международных экспертов разделятся поровну между "за" и "против", тогда судьбу кандидата определят голоса членов ВККСУ.

Разумеется, затем кандидатам еще предстоит пройти сам конкурс. Его будет проводить ВККСУ уже без участия международных экспертов. Для многих кандидатов, особенно из числа нынешних или бывших судей, задача преодолеть барьер международных экспертов, наверное, окажется более сложным испытанием, чем собственно конкурс, хотя там тоже нужно будет еще пробиться в число лучших. Согласно законопроекту для начала работы ВАС необходимо, чтобы в него были назначены не менее 35 судей (в т. ч. не менее 10 судей Апелляционной палаты). А претендентов, которые подадут документы на конкурс, наверняка окажется гораздо больше.