Следствие не исключает, что «утечка» «списка 47» могла быть из страны, где находится заказчик убийств - Луценко

Украинские следователи не исключают версию того, что "список 47" (список фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины) мог попасть в распоряжение СМИ из страны, в которой находится заказчик этих преступлений, однако будут также отрабатывать и версию "утечки" информации из украинских правоохранительных органов, заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно отслежены", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Ю.Луценко напомнил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту утечки данной информации в виде списка.

При этом генеральный прокурор воздержался от комментариев касательного самого списка и предпринятых правоохранителями мер безопасности в отношении к его фигурантам.

"Я не буду комментировать ни сам список, ни меры безопасности, которые были применены после соответствующий ходатайств фигурантов этого списка, считаю недопустимыми делать это в публичной плоскости", - сказал он.

Вместе с тем, Ю.Луценко сообщил, что благодаря проведенной спецоперации с имитацией убийства журналиста Аркадия Бабченко следствию удалось получить больше информации о заказчике этих преступлений.

"В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле", - сказал генпрокурор Украины.

Как сообщалось, в начале июня на сайте интернет-издания "Страна.ua" был опубликован список с перечнем из 47 фамилий граждан Украины и иностранных государств - потенциальных жертв террористических актов на территории Украины.

5 июня СБУ открыл уголовное производство по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса Украины (Разглашение данных досудебного следствия или дознания) из-за публикации в СМИ списка фамилий потенциальных жертв. "В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - отметили в пресс-центре СБ Украины.

6 июня в СБУ подтвердили Би-би-си, что в "списке 47", обнародованном ранее в СМИ, фигурируют те же фамилии, что и в списке, изъятом в результате спецоперации с имитацией убийства журналиста Аркадия Бабченко.

