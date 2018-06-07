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Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов
14:39 07.06.2018 |
За принятие проекта постановления №8433 проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Данилюк был назначен парламентом на должность министра 14 апреля 2016 года.
Он окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, Национальный технический университет имени Сикорского (КПИ), также бизнес-школу Индианского университета (США), владеет 5 языками.
На протяжении трех лет работал над проектами в компании "МакКинзи и Компания" в Лондоне и Москве.
С октября 2005 по август 2006 года был советником премьер-министра Юрия Еханурова.
После этого 4 года возглавлял один из инвестиционных фондов в Лондоне.
С 2010 по 2015 год возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ.
Также Данилюк занимал должность постоянного представителя Президента в Кабмине.
В сентябре 2015 года Президент Петр Порошенко назначил его заместителем главы Администрации.
Как сообщали Українськi Новини, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман внес представление на увольнение Данилюка.
Основанием представления стало письмо Данилюка послам стран "Большой семерки".
В частности, в письме говорится о нежелании Гройсмана назначить заместителя Данилюка Яну Бугримову.
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