Финансовые новости
- |
- 07.06.18
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинцы, живущие в многоквартирных домах, смогут отказаться от услуги теплоснабжения в одностороннем порядке
14:33 07.06.2018 |
Жильцы многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, обязаны оплачивать такую услугу вне зависимости от желания и фактического пользования ею. Вместе с тем, собственники квартир лишены возможности установить автономное отопление, использовать для отопления электрическую энергию или попросту отказаться от коммунального сервиса. Выходит, что, даже не пользуясь услугой, жилец тем не менее обязан за нее платить.
Такие правила, по мнению авторов законопроекта №8431 от 05.06.2018, прямо противоречат Конституции. Кроме того, у коммунальных предприятий зачастую нет возможности осуществить замену или ремонт теплосетей, что неизбежно приводит к снижению качества предоставляемых услуг при постоянном росте стоимости коммуналки. Следовательно, у населения возникают вполне обоснованные сомнения в необходимости таких услуг.
Проект закона, предложенный народными депутатами, предполагает право владельца квартиры подать поставщику тепловой энергии заявление об отказе от данной услуги. А если квартира принадлежит нескольким лицам, такое заявление должны подписать все совладельцы.
Получив заявление, исполнитель услуги должен в течение месяца бесплатно разработать технические условия отключения, которые предполагают отделение внутриквартирной сети от сети централизованного теплоснабжения и установки соответствующих трубопроводов для обеспечения прохождения тепловой энергии в квартиры, которые продолжают пользоваться услугой.
Технические условия выполняются владельцем квартиры за свой счет вне отопительного сезона. После завершения работ проводится специальная проверка и составляется акт, который впоследствии выступает основанием для расторжения договора предоставления услуги.
Законопроект предусматривает ответственность для исполнителя услуги за умышленное затягивание процедуры отключения. Так, в случае нарушения сроков выполнения услуг потребитель получает право не оплачивать их за этот период.
Вместе с с тем, отключение квартиры от централизованного снабжения тепла не освобождает владельцев этих квартир от оплаты услуги по отоплению помещений общего пользования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцы, живущие в многоквартирных домах, смогут отказаться от услуги теплоснабжения в одностороннем порядке
|Рада избрала аудитором НАБУ Василенко
|Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, «за» - 315 голосов
|Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ хочет расширить возможности системы BankID
|Курс доллара напрямую привязали к принятию завтра закона под МВФ
|Отставка министра финансов может привести к задержке транша МВФ - банкиры
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
Это интересно
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
|Lenovo Z5: «безрамочность» смартфона оказалась фикцией
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8