Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, «за» - 315 голосов

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

В частности, фракция партии "Блок Петра Порошенко" дала в поддержку законопроекта 123 голоса, "Народный фронт" - 70, "Самопомич" – 22, "Батькивщина" – 14, "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" – по два голоса каждый. Группы "Воля народа" и "Видродження" дали 18 и 21 голос соответственно.

Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Претенденты на должность судьи будут подавать в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов.

Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению.

Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.

Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич с трибуны парламента перед голосованием озвучил механизм, как ВККС и Совет международных экспертов будут оценивать соответствие кандидатов в антикоррупционные судьи установленным критериям профессиональной этики и добропорядочности.

По инициативе не менее трех членов Совета международных экспертов проводится совместное заседание совета и ВККС для рассмотрения вопроса по конкретному претенденту.

Решение относительно соответствия такого кандидата критериям добропорядочности принимается большинством от общего состава ВККС и членов общественного совета международных экспертов при условии, что за него проголосовали не менее половины членов этого совета.

Кроме того, по запросу не менее трех членов общественного совета перед совместным специальным заседанием ВККС и совета может проводиться предварительное собеседование с кандидатами в судьи Высшего антикоррупционного суда, в котором должны принять участие не менее 6 членов ВККС.

По словам Р.Князевича, после такого собеседования может и не возникнуть необходимость специального совместного заседания.

Вознаграждение члена общественного совета международных экспертов устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда Украины. Члены совета, не проживающие постоянно в стране, получат право на компенсацию расходов на проживание и переезд.

В законе прописано, в каком случае кандидату отдадут предпочтение, если во время конкурса у него одинаковые позиции в рейтинге с конкурентами.

ВАКС будет осуществлять правосудие как первая и апелляционная инстанция в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к его подсудности.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, ВАКСу будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.

Среди специальных требований к претендентам на должность антикоррупционного судьи – соответствие одному из критериев: стаж работы судьей не менее пяти лет, ученая степень в сфере права и семь лет стажа научной работы, опыт деятельности адвоката, в том числе в течение семи лет представительство в суде или защиты от уголовного обвинения или совокупный семилетний стаж в вышеуказанных направлениях.

Есть и значительный перечень ограничений, когда опыт предыдущей работы не позволяет претендовать на должность судьи. В частности, это работа последние 10 лет в правоохранительных органах Украины, работа на политических должностях, наличие представительского мандата, пребывание в руководящих органах или договорных отношениях с политической партией последние пять лет. Кроме того, судьями Антикоррупционного суда не смогут быть лица, которые были членами ВККС или Высшего совета юстиции до вступления в силу закона "О возобновлении доверия к судебной власти" и входили в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок до создания электронной системы закупок.

В законе прописан порядок обеспечения охраны судьи, его семьи и жилья.

Закон предусматривает, что в коллегии как первой, так и апелляционной инстанций должен быть один судья со стажем работы пять лет на аналогичной должности, если таковой есть.

Принятый закон предусматривает, что в течение 12 месяцев со вступления его в силу будет сформирован ВАКС, который начнет работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе минимум 10 – апелляционной палаты.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы ВАКСа.