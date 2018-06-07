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Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время
11:07 07.06.2018 |
Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.
Об этом он сказал в ходе круглого стола в Киеве, передают Українськi Новини.
"В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - сказал он.
Министр уверен, что для такой операции не надо будет привлечение 40 тыс. миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тыс. правоохранителей.
Аваков отметил, что освобождение Донбасса должно проходить постепенно -путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте.
Министр также сообщил, что согласно проведенному опросу около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск.
Как сообщали Українськi Новини, Аваков за принятие законов о коллаборантах и амнистии до начала деоккупции Донбасса.
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