Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Еще одним фронтом российско-украинской войны с марта является Азовское море, где в последнее время развернулась настоящая холодная война, которая в любой момент рискует перерасти в открытый вооруженный конфликт.

Противостояние в Азовском море, которое по договору между Российской Федерацией и Украиной от 2004 г. является "внутренними водами Украины и РФ", продолжается очень давно - по крайней мере начиная как минимум с инцидента за остров Тузла. Периодически пограничники обменивались крайне агрессивными актами. Так, например, 17 июля 2013 г. катер береговой охраны пограничной службы России намеренно протаранил баркас с украинскими рыбаками. Рыболовецкое судно перевернулось, в результате чего погибли четыре украинца, одного удалось спасти.

Однако после аннексии Крыма в 2014 г. эта проблема серьезно обострилась. Россияне по непонятной причине решили, что они могут претендовать на исключительную экономическую зону и поэтому суда с российскими флагами стали массово нарушать границу. До поры до времени все заканчивалось относительно мирно - такие суда просто вытеснялись нашими пограничниками.

"Нашла коса на камень" 25 марта, когда около Обиточной косы в Азовском море катер морской охраны задержал сейнер "Норд" под российским флагом. Однако при проверке документов оказалась, что посудина принадлежит Керченскому рыбпромхозу из оккупированного Крыма. Если бы корабль был приписан к тому же Таганрогу никакого скандала не было, а тут... В общем "Норд" отконвоировали в Бердянск, где суд арестовал судно. Как и 11 членов экипажа, у которых то ли были, то не были украинские паспорта. Двоих крымских моряков россиянам удалось вытянуть, выдав им фальшивые документы, по которым они улетели в Беларусь.

В ответ россияне подняли дипломатический скандал и решили, что этот случай может быть хорошим поводом для того, чтобы "отжать" Азовское море и нанести максимальный урон экономике Украины.

Однако тут им пришлось оглядываться на международное морское право, которое является одним из самых старых и самых уважаемых в мире. Задерживать украинские суда по праву сильного было нельзя, так как в ответ россиянам могли перекрыть все проливы, оставив только Керченский. Поэтому был выбран путь относительно легальный. Практически все суда под любым флагом, которые следовали в порты Бердянск и Мариуполь, стали без разбору задерживаться якобы для осмотра.

Так, по сообщению начальника службы по связям с общественностью ГП "Мариупольский морской торговый порт" Айны Чагир, "с 2 по 4 июня порт простоял без грузопереработки, поскольку флот, следующий к нам под погрузку и выгрузку, был задержан для досмотра в Керчь-Еникальском канале. В частности, теплоход "Селекта", направлявшийся в порт Мариуполь под погрузку слябов, простоял в ожидании досмотра и прохода канала 38 часов, плюс дополнительно в Азовском море его еще на три часа останавливали для досмотра. Простой теплохода "Саузен Бриз", который мы ожидали под погрузку глиной, составил 29 часов, а судна "Саадет С" (под выгрузку угля и погрузку слябов) - 12 часов, теплоход "Тейлвинд", направляющийся в Мариупольский порт под погрузку слябов - 13 часов". Это приводит к серьезным потерям, так простой всего лишь часа для судовладельца обходится в $5-15 тыс.

И эта практика продолжается и поныне - так, в ночь на 6 июня на маршруте из Бердянска в Алиага (Турция) российскими пограничниками на три часа был задержан турецкий сухогруз "EREN C".

Однако и этого им показалось мало. В конце мая РФ демонстративно якобы для проведения учений со стрельбами закрыло судоходный район Азовского моря южнее Бердянска. Естественно, никаких учений не проводилось, а весь суднопоток снова должен был менять маршруты, тратя драгоценное топливо и таким образом увеличивая расходы.

Фактически все эти действия укладываются в картинку запугивания судовладельцев с целью их отказа от работы с портами Бердянск и Мариуполь.

Кроме того, началось откровенное военно-психологическое давление на Украину. 28 мая из состава Каспийской флотилии в Керчь своим ходом прибыли два бронекатера проекта 1204 (шифр "Шмель") и один катер проекта 1400М (шифр "Гриф"). И если "Гриф" является достаточно стандартным пограничным катером, то бронекатера проекта "Шмель" вооружены 76-мм артиллерийской установкой и предназначены не только для дозорной службы на реках и озёрах, но и для уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнём, перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей.

Таким образом, и так немаленькая флотилия Береговой охраны России (на а сентябрь 2017 года это 16 пограничных сторожевых корабля и 37 пограничных сторожевых катера) получила довольно серьезное усиление.

Стоит сказать, что постоянно идет и психологическая накачка - близкие к официальным кругам российские пропагандистские СМИ (в том числе, например, телеканал МО РФ "Звезда") выдают в эфир разнообразные планы возможной войны на Азовском море. Один из вполне реализуемых - комбинированный удар российско-оккупационных сил от Новоазовска и высадка десанта российской морской пехоты в районе Бердянска. В итоге как им видится Украина потеряет выход и к Азовскому морю, а "ДНР" получит в свое распоряжение два порта. Подключился к компании и российская марионетка Захарченко, который в открытую угрожает потопить украинский флот в Азовском море "морскими чебурашками", намекая на некие самодельные реактивные системы залпового огня по типу тех, которые были продемонстрированы 9 мая на параде в Донецке.

Нельзя говорить, что Украина не предпринимает никаких усилий по парированию такой угрозы, однако на сегодня мы можем отвечать только ассиметрично. Так, в официальном порядке военные перекрыли часть Азовского моря "для проведения стрельб" сразу на три месяца. Ближе к театру возможных боевых действий переброшена и немногочисленная штурмовая авиация - многие из пользователей "Ютюба" оценили пролет украинского Су-25 над кромкой берега над Кирилловкой. Предприняты также серьезные меры по усилению артиллерийского компонента частей Корпуса морской пехоты.

Но в реальности на море нам противопоставить нечего - имеющийся "москитный флот" из "Гюрз" базируется в Одессе и "заточен" под борьбу с россиянами за Одесское газовое месторождение, захваченное весной 2014 г. Все, что у нас есть на Азовском море - это около десятка сторожевых катеров, большая часть которых была выведена из Крыма усилиями экипажей, которые остались верны присяге. Естественно, что в открытом бою против достаточно современных российских судов они мало что смогут сделать. Ими реально организовать разве что конвоирование гражданских судов, однако и тут есть серьезные проблемы - россияне не дают повода для этого. Все-таки задержание и просто формальная проверка документов, которая растягивается на несколько часов - это совсем разные вещи.

Таким образом, можно говорить, что в сложившихся условиях наши военные делают все, что только возможно. Однако надо признать, что в случае начала полномасштабной войны на море мы мало что сможем сделать тем нарядом сил, который есть на сегодня.