Пальчевский Иван / FinClub

Украинцам облегчат получение банковских услуг в удаленном доступе. Для этого НБУ хочет расширить возможности системы BankID, которая позволит клиентам использовать личные данные из их банка для онлайн-идентификации в других не только государственных, но и частных учреждениях. Успех реализации идеи зависит от количества подключенных к BankID банков, но пока банкиры не спешат подсоединяться к BankID.

BankID в каждый дом

Национальный банк не удовлетворен тем, что система BankID «застряла» на этапе облегчения оказания отдельных административных услуг. Регулятор пытается сделать BankID универсальным цифровым ключом доступа украинцев к банковским и коммерческим услугам, чтобы они смогли получать банковские услуги дистанционно, а в банк приходили только «познакомиться» с банком.

BankID начали внедрять осенью 2016 года как инструмент дистанционной идентификации граждан с помощью их банковских «профилей». Человек, которому понадобилась бы справка от чиновников, мог не выстаивать очередь, а, пройдя дистанционную проверку, получить услугу через Интернет. По своему функционалу BankID действует, как опция веб-сайтов «Войти через Facebook». К примеру, если вам нужна справа от Минюста, то на сайте выбираете «Войти через BankID». В новом окне открываете ваш интернет-банк и, авторизируясь с помощью логина и пароля, разрешаете банку сообщить госоргану ваши данные (ФИО, ИНН, паспортные данные). Это позволяет чиновникам удостовериться, что к ним обращаетесь именно «вы», а значит, они смогут оказать вам запрашиваемую административную услугу без физической встречи с вами.

Сейчас с помощью BankID можно получить административные услуги на девяти сайтах: Минюста, Минэкономики, горадминистраций Киева и Львова, портала iGov и сайтов электронных петиций. К услуге НБУ подключены лишь два банка: Ощадбанк и Радабанк. Говорить, что НБУ удалось сделать сервис популярным, не приходится. За полтора года им воспользовались 129 тыс. раз. Отдельный проект BankID развивал ПриватБанк и другие банки (ПУМБ, «Пивденный» и т.д.).

В некоторых европейских странах BankID является наиболее доступным и удобным способом дистанционной идентификации. Речь идет прежде всего о Швеции, Норвегии и Нидерландах. В первых двух странах более 70% населения используют BankID. В Нидерландах дистанционный сервис был реализован недавно, но в 2016 году к сервису подключились 17 участников, из них 12 банков.

Дистанционный банкинг

Использование BankID для получения административных услуг - первый этап в концепции НБУ. На втором этапе сервис должен обеспечить доступ к банковским и коммерческим услугам. Для этого Нацбанк обнародовал проект изменений в положение о работе BankID. Регулятор предлагает банкам через BankID дистанционно идентифицировать клиентов, которые имеют счета, карты и подключены к интернет-банкингу, чтобы в режиме онлайн предлагать им банковские услуги.

«Предложенный механизм предусматривает, что физическое присутствие лица (а также наличие у него паспорта и других документов) будет необходимо только для первичной идентификации банком. В дальнейшем клиент сможет получать банковские услуги (открытие счетов, денежный перевод и т.д.) в этом или другом банке, используя для идентификации пароль и логин в системе BankID НБУ и подтверждая заказ услуг электронной цифровой подписью», - сказали в пресс-службе. Клиенту придется раз в год посещать банк, где открыт счет, для актуализации данных.

Говоря о коммерческом использовании BankID, НБУ подразумевает получение дистанционных услуг мобильных операторов: оформление номеров, тарифных планов, идентификация владельца номера, смена оператора, возобновление номера. Пока только Lifecell начал пилотный проект по подключению к BankID. Другие операторы работают над MobileID. Среди представителей коммерческих структур интерес к BankID также проявляли сервис онлайн-кредитования Moneyveo, страховщик «Альфа Страхование» и центр сертификации ключей Masterkey.

Интерес банков

В НБУ не говорят, когда BankID может стать доступен для оказания банковских и коммерческих услуг. Пока проект Нацбанка должны обсудить представители банковского сообщества. Чтобы сервис «взлетел», к BankID должны подключиться банки с наибольшими клиентскими базами. В Нацбанке напоминают, что с 2016 года количество граждан, использующих дистанционные каналы обслуживания (интернет-банк или мобильный банк), выросло в три раза - до 15 млн человек. Поэтому BankID может стать распространенным способом дистанционной идентификации граждан, если к сервису подключатся банки с наибольшими долями рынка. По информации FinClub, такие планы вынашивают сразу 15 банков.

В Независимой ассоциации банков, которая совместно с НБУ работает над этим проектом, говорят, что позиция банковского сектора будет высказана позже, после тщательного анализа. «В целом НАБУ положительно оценивает идею проекта и работала над ним. Вместе с тем, учитывая, что проект касается большого круга вопросов (финансового мониторинга, информационных технологий, информационной безопасности и т.д.), банковские учреждения тщательно анализируют предложенные изменения, поэтому консолидированная позиция банковского сектора будет высказана дополнительно», - сообщила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

Сразу пять крупных учреждений не ответили на запрос FinClub, почему они игнорируют подключение к BankID. В государственном Укргазбанке сообщили, что до конца года подключатся к сервису. «Укргазбанк планирует начать работы по подключению до конца 2018 года в ходе второго этапа развития веб-банкинга», - сообщил заместитель директора департамента карточных продуктов и альтернативных каналов продаж Виталий Буценко.

В Креди Агриколь Банке объяснили, почему BankID не привлек их внимание. «Креди Агриколь банк не присоединялся к ВankID, поскольку по нынешнему функционалу можно получать только административные услуги. Кроме того, для физических лиц это требует использования ЭЦП, а, как известно, только небольшой процент физлиц - пользователей банковских услуг располагают ЭЦП. Для физических лиц это достаточно неудобно по сравнению с простой электронной подписью», - сообщил начальник управления правового обеспечения розничного бизнеса банка Денис Крицкий.

По его словам, дистанционное обслуживание клиентов банков внедрено достаточно давно, однако банки не ожидали регулирования НБУ, поскольку только в прошлом году в рамках проекта PaperLess (максимально возможный отказ от бумажных документов в банках) НАБУ достигла нормативного урегулирования электронных договоров для банков, применения различных видов ЭЦП, полноценного электронного документооборота между банком и клиентом. «Одним из основных направлений проекта PaperLess было введение настоящей дистанционной идентификации и верификации для предоставления банковских услуг и дистанционного открытия счетов для новых клиентов банков. Мы достаточно долго ждали от НБУ такого смелого шага по введению полноценного инструмента для дистанционной идентификации, и только время покажет, как проявит себя система ВankID», - отметил Денис Крицкий.

Он добавил, что банкам нужно время для налаживания своих систем, а это, в свою очередь, достаточно серьезные финансовые инвестиции. В предлагаемом проекте Нацбанка Денис Крицкий выделил два неясных момента: нечеткие сроки введения; отсутствуют изменения в закон, связанный с финмониторингом. Один из банкиров подтвердил FinClub, что крупные банки не хотят присоединяться к ВankID из-за нежелания «делиться» данными о клиентах. «Это конкурентная борьба между банками. И, естественно, есть банки, у которых клиентская база маленькая, а есть те, у кого она колоссальная. Поэтому без коммерческой составляющей интереса не будет. Но в целом это должно работать по принципу interchange. Каждый должен платить комиссию друг другу при совершении операций», - сообщил он.