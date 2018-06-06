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Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
17:40 06.06.2018 |
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проект постановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.
Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя комитета Сергей Мельник (фракция "Блок Петра Порошенко").
"Комитет рассмотрел и поддержал", - сказал он.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Мельник допускает, что Рада может рассмотреть вопрос увольнения Данилюка 7 июня.
Как сообщали Українські Новини, в среду премьер-министр Владимир Гройсман внес в Раду представление на увольнение Данилюка.
Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", представитель Кабина в парламенте Вадим Денисенко заявляет о наличии необходимого количества голосов для увольнения Данилюка.
Данилюк заявляет об оказании на него давления и требует выступления в Раде перед голосованием об его отставке.
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