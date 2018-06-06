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Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
16:30 06.06.2018 |
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту назначить на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от Рады правозащитника, партнера компании Baker & McKenzie Томаса Файерстоуна или украинского правоведа-международника Владимира Василенко.
Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, передают Українськi Новини.
Для участия в конкурсе подали документы 5 человек: правозащитник, партнер компании Baker & McKenzie Томас Файерстоун; член Коллегии адвокатов Израиля Вадим Меламед; украинский правовед-международник Владимир Василенко; глава ассоциации борьбы с организованной преступностью "Антипатия" Юрий Лихненко; пенсионер Валерий Небога.
В ходе заседания комитет заслушал четверых из них, поскольку Лихненко не смог явиться на заседание.
По итогам собеседований комитет провел рейтинговое голосование, наибольшее количество голосов получили Файерстоун и Василенко.
Как сообщали Українськi Новини, комитет решил допустил всех кандидатов в собеседованию без их обсуждения.
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