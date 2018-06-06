Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
Конституционный Суд признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.
Решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.
КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта №6773 о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции.
Судьей-докладчиком по данному вопросу была Наталья Шаптала.
Это законопроект был внесен 158 депутатами парламента.
Законопроектом предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.
Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.
Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.
Как сообщали Українські Новини, 19 октября 2017 года Рада просила КС оценить конституционность законопроекта 158 депутатов об отмене депутатской неприкосновенности.
В этот же день она просила КС оценить конституционность законопроекта Президента Петра Порошенко, которым предлагается отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман подписал представление в Раду на увольнение министра финансов Украины Данилюка
|Новым председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко
|Отмена мобильного рабства: услуга MNP почти на финише
|Хроника паники и истерики. Нужно ли бояться пожаров в Чернобыльской зоне
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Футбольное обострение. Где «гибриды» готовят наступление на Донбассе
|Торги на межбанке 5 июня завершились минимальным подорожанием доллара
|Тот еще вопрос. Почему полиграф всегда будет союзником Савченко
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Минфин проверит законность получения субсидий
Это интересно
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов
|Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
|Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья