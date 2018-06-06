КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Конституционный Суд признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.

Решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.

КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта №6773 о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Судьей-докладчиком по данному вопросу была Наталья Шаптала.

Это законопроект был внесен 158 депутатами парламента.

Законопроектом предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.

Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.

Как сообщали Українські Новини, 19 октября 2017 года Рада просила КС оценить конституционность законопроекта 158 депутатов об отмене депутатской неприкосновенности.

В этот же день она просила КС оценить конституционность законопроекта Президента Петра Порошенко, которым предлагается отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.