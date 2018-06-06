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Гройсман подписал представление в Раду на увольнение министра финансов Украины Данилюка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов.
"Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Facebook в среду.Премьер отметил, что А.Данилюк "не внес коррективы в выбранную им линию поведения" даже после "обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды".
"Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.
Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.
В.Гройсман считает неприемлемым письмо А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором тот проинформировал о конфликте с премьер-министром.
Министр Кабинета министров Александр Саенко4 июня сообщил, что В.Гройсман будет определяться с тем, совместимы ли действия министра финансов А.Данилюка с должностью в правительстве под его руководством.
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