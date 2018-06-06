Новым председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко

Новым главой Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначена Оксана Кривенко. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

"Благодарю членов НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к беспристрастному, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Ранее Кривенко занимала должность замдиректора департамента НКРЭКУ по регулированию отношений в нефтегазовой сфере. Она была одним из тех, кто разрабатывал документацию о введении платы за подключенную мощность распределения газа - так называемую абонплату за газ.

Отметим, 30 мая предыдущего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка уволили в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов комиссии. Его также не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ. Новыми членами энергетического регулятора стали Оксана Кривенко, представитель ДТЭК Елена Антонова, представитель "Укргидроэнерго"Александр Фармагей, Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго") и сотрудник Госэнергоэффективности Евгений Маглеванный.

