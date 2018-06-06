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Сведение счетов в палате: Кто и зачем объединился против Супрун
10:20 06.06.2018 |
Противники и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун пошли в массированное наступление. Удержится ли автор медицинской реформы после серии обвинений?
Юлия Тимошенко 21 мая во время заседания согласительного совета обратилась к Счетной палате с требованием проверить поставки лекарств, которые осуществляются по линии Минздрава. По ее словам, в страну поступили лекарства с практически истекшим сроком годности. В тот же день глава Счетной палаты Валерий Пацкан обнародовал данные, которые сейчас активно используются для информационных атак на Минздрав и правительство в целом: во время проверки выявили нарушения в действиях Министерства здравоохранения, которые касались финансирования лечения онкобольных детей за рубежом. Тогда же Пацкан анонсировал отчет своего ведомства в отношении проверок расходования средств министерством Супрун.
В ожидании отчета буря улеглась, пока заместитель и. о. министра здравоохранения Александр Линчевский 2 июня на заседании Счетной палаты не позволил себе реплику относительно онкобольных, которая шокировала всех: "Они все умрут без вариантов". Так чиновник охарактеризовал неэффективность лечения больных раком за рубежом. По поводу его заявления ведется дисциплинарное производство, но противники Супрун и ее команды решили не дожидаться выводов, а воспользоваться удобной возможностью по принципу "куй железо, пока горячо".
"Я требую, чтобы в парламенте были заслушаны отчеты и. о. министра здравоохранения и руководства НАБУ относительно ситуации с уничтожением здоровья и жизни людей в Украине", - подчеркнула сегодня Тимошенко с парламентской трибуны, апеллируя к результатам проверок Счетной палаты: 286 млн гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, Минздрав использовал неэффективно, еще 24 млн были использованы с нарушением законодательства. Для усиления градуса эмоциональности, Юлия Владимировна пустила гулять в люди еще одну новость: на украинцах испытывают новые лекарства без их ведома. Это даже круче "измены" в сообщении об аварийном состоянии моста метро в Киеве.
Итак, на сегодняшний день существует отчет Счетной палаты, которую возглавляет соратник Виталия Кличко по "Удару" Валерий Пацкан, в котором руководство Минздрава обвиняют в неэффективности и злоупотреблениях. Результаты проверок должны стать предметом расследования НАБУ. Но итогов следственных действий никто ждать не хочет, а потому это напоминает историю о том, как бывший глава Госфининспекции Николай Гордиенко в 2015 году нашел многомиллионные нарушения в деятельности правительства Яценюка. Со своими "разоблачениями" он обошел все телеканалы, выступил в парламенте, где даже создали специальную группу из депутатов, которые изучали материалы Гордиенко. Сейчас этой кампанией занимаются следователи МВД, которые осуществляют производство о вмешательстве в деятельность Кабмина, возглавляемого лидером "Народного фронта". Соответствующие органы, кстати, обвинения Гордиенко не подтвердили.
"Обличителя" по каналам и кулуарам водили другие лица, но и тогда Тимошенко не молчала. Против Супрун сейчас с ней заодно в основном "оппоблоковцы" и отдельные члены профильного медицинского комитета Рады, они давно плетут интриги против и. о. министра. Очевидно, после обнародования отчета Пацкана и скандальных слов Линчевского у этой разношерстной команды открылось второе дыхание. Словно Юлия Владимировна дважды на посту премьера не имела шансов провести эффективную медицинскую реформу, а "регионалы" в нескольких правительствах не могли превратить нашу медицину в образцовую...
Собственно, о самой реформе от Супрун речь не идет, технология, задействованная сейчас, уже неоднократно обкатана: она (он, они, в зависимости от ситуации) украла наши деньги. Тимошенко сама когда-то через такое прошла, когда к ней прикрепили ярлык "Юля - воровка", поэтому хорошо понимает действенность подобных методов борьбы.
Еще один момент: как подметили эксперты, отдельные политические силы на перспективу предвыборной кампании выбивают кадры из правительственной обоймы. Не считая отдельных недоразумений, как, к примеру, письмо главы Минфина Александра Данилюка к "Большой семерке", Кабинет министров работает слаженно. Хотя и потерял нескольких чиновников, однако оппозиции никак не удается расшатать его изнутри. По мнению технологов оппозиционных сил, Супрун - самая удачная фигура, чтобы качая ее качать все правительство. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать усиления атак на Минздрав. А если не получится "сбить" госпожу Ульяну, найдут еще какую-то жертву и еще какого-то "Гордиенко".
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