Футбольное обострение. Где «гибриды» готовят наступление на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Чем ближе начало футбольного чемпионата в России, тем более тревожными становятся сводки как с линии противостояния на Донбассе. Причем обострение идет по нарастающей уже по крайней мере с 20-х чисел мая. Тогда разведка боем в районе Горловки нашими военными вылилась в серьезные столкновения с достаточно большим потери - за май ВСУ потеряли 17 человек погибшими. Потери противника пока неизвестны, но понятно, что в разы больше.

А уже 1 июня в сети массово появились видео с колоннами российской военной техники, которая движется из Ростовской области в сторону оккупированных районов Луганской области. То, что это не просто "бряцание оружием", а весьма серьезная заявка на масштабное обострение говорят и еще несколько факторов.





Во-первых, происходит складирование боеприпасов и ГСМ - у всех на устах проблемы с бензином в оккупированном Донецке, однако мало кто осознает, что поставки на гражданский рынок только побочная ветвь военных. И в какой-то момент в Кремле (где ресурсы тоже не бесконечны) решили перенаправить поставки на склады хранения. Цель - вполне очевидна.

Во-вторых, и об этом уже можно говорить как о свершившемся факте: произошла рокировка кураторов оккупированных территорий в Кремле. Нет, военное руководство осталось все на своих местах, сменился только стратегический вектор. И если предыдущий "товарищ" - Владислав Сурков - проводил в жизнь некую политику умиротворения и своей главной целью видел в том, чтобы всеми правдами и неправдами "навязать" Украине "мятежный регион" на выгодных российских условиях. То новый куратор - Дмитрий Козак - вполне очевидно, придерживается линии "ястребов" и рассматривает решение "украинского вопроса" исключительно в разрезе военной конфронтации в том или ином размере.

Кстати, проблемы у Суркова начались не сегодня - а еще в 2017 г., когда в результате подковерных игр в "ЛНР" произошел переворот, в результате которого Плотницкий - целиком и полностью человек Суркова, вынужден бежать в Россию. А место "отца нации" занял до этого непубличный, Леонид Пасечник - креатура ФСБ.

Именно со сменой общего курса по отношению к Украине, по нашему мнению, связана и крайне агрессивная политика по мореходству в Азовском море, масштабные учения - причем не только на приграничных территориях, но и в самой "ДНР". Недаром "вождь ДНР" Захарченко буквально вчера заявил об окончании "масштабных военных учений, в которых приняли участие свыше 20 тысяч человек, которые представляли все силовые ведомства Республики". Все это звенья одной цепи.

Что касается даты - тут сомнений быть не может - если и будет этим летом серьезное обострение, то оно произойдет или во время, или сразу после окончания футбольных состязаний в РФ. Вообще российские лидеры очень любят такие моменты для реализации своих агрессивных замыслов.

Что касается направления возможных ударов, то тут их сразу три - Авдеевское (с Ясиноватой в направлении Новоселовка-2) , Бахмутское (из Горловки и на Торецк-Бахмут) Славяносербское (с выступов Желобок-Славяносербск на Лисичанск). Однако, учитывая события последних нескольких дней (прежде всего массовое стягивание бронетехники российско-оккупационных войск в Горловку и окрестности), стоит признать, что Бахмутское направление для российского командования ныне является приоритетным. Чисто теоретически в случае удачного наступления им удастся разгромить наши позиции на линии Светлодарск-Попасная, выйдя на оперативный простор.

Косвенно об этом может свидетельствовать и резкое усиление воздушной разведки на этом направлении. Дело в том, что после переформатирования операции на Донбассе и усиления контрразведывательных мероприятий возможности для противника отслеживать перемещения наших войск резко снизились. И фактически единственным вариантом визуальной и радиотехнической разведки остались беспилотники. Ну, кроме разве что агентов непосредственно на "мирной территории", но и тут весьма грустно для россиян - достаточно посмотреть статистику задержаний. Опять-таки вчера один такой "недо-Бонд" был задержан в районе Марьинки.

Однако и с беспилотниками для оккупантов не все так просто. Буквально вчера двумя пусками ЗРК "Бук-М1" (или "Оса-АКМ, пока официальной информации нет) (07:40 и 08:10) в районе между Торецком и Константиновкой был поражен аппарат российского производства "Орлан-10". Это уже как минимум пятый аппарат этого типа, уничтоженный нашими военными в небе Донбасса (последний по времени 10 января).

К сожалению, применение такого мощного оружия не позволяет определить точную модификацию российского беспилотника. Очень велика вероятность, что после Сирии на Донбассе стали испытывать новую модификацию аппарата, который входит в состав комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Судя по сообщения российских источников, новые "Орланы" "заточены" специально не только для глушения вышек мобильной связи с сетями 3G и 4G, но и занимать их место, становясь виртуальными сотовыми станциями, получая возможность массово рассылать абонентам не только SMS, но и аудио- и видеосообщения.

Впрочем, количество пролетов более простых аппаратов над позициями наших частей в последнее время резко возросло. Достаточно только посмотреть видео на "Ютубе", где практически каждый случай применения артиллерии (или "новомодных" реактивных "Чебурашек") боевиками фиксируется с помощью беспилотников с достаточно солидной фотоаппаратурой.

В целом можно говорить о том, что ситуация на Донбассе остается крайне взрывоопасной и будем надеяться, что наше командование готово к любому варианту развития. В том числе и локального обострения. Не даром ведь бригады не вылазят с полигонов, а в последнее время в небе Донбасса все чаще можно видеть наши самолеты и вертолеты.