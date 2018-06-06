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Торги на межбанке 5 июня завершились минимальным подорожанием доллара
23:50 05.06.2018 |
Корпорации-экспортеры доллар не придерживали, и главные скупщики валюты, - иностранцы, выводящие сейчас дивиденды на родину, - имели возможность спокойно закупаться. Без валютной раскачки при полном курсовом штиле.
«Почти весь день торговля шла в очень узком коридоре - в рамках 26,1550-26,16 грн./$. Лишь раз межбанк поднимался к 26,1650 грн./$, но очень быстро спустился с этой отметки», - описал день начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Общий объем торгов за день подрос со вчерашних $347,68 млн. до $374,64 млн. У Национального банка хватило мудрости не появляться на рынке, и не поднимать валютный курс. Из покупателей доллара выделялись другие: Ситибанк, OTP Bank, Альфа-Банк, ING Bank. А к привычным ключевым валютным продавцам Приватбанку и ПУМБу присоединились Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк.
Текущие новости мало влияли на настроения валютчиков.
«Хотя, если парламентарии примут закон об Антикоррупционном суде, выполнив одно из ключевых требований МВФ, это положительно скажется на настроениях», - считает Гриненко.
Также на межбанке не сказалось сегодняшнее погашение Минфином облигаций внутреннего госзайма на 2 млрд. грн. Финансисты не верят, что иностранцы, получившие часть этой суммы, кинутся сейчас конвертировать гривневые средства в доллар и выводить его из нашей страны. Слишком уж привлекательно выглядит доходность по депозитным сертификатам Нацбанка и новым выпускам ОВГЗ - 16-17% годовых. Потому аналитики рассчитывают, что большинство нерезидентов оставят свои капиталы в Украине. Тем более, что Минфин приготовил на вторник размещение новых порций облигаций.
«Скорее всего, межбанк завтра будет стартовать в рамках 26,15-26,17 грн./$, и возможно рынок сузится до 26,1450-26,1650 грн./$», - спрогнозировал дальнейшее развитие событий Юрий Гриненко. А директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной вернул свой прогноз к старым рамкам - 26,10-26,20 грн./$.
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