Тот еще вопрос. Почему полиграф всегда будет союзником Савченко

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Подзаскучавшая было в СИЗО вечно голодающая Надежда Савченко снова оказалась в центре внимания. В этот раз с легкой руки СБУ, обнародовавшей результаты экспертизы статусной подозреваемой на детекторе лжи.

И хотя результаты проверки на полиграфе полностью устраивают следствие и подтверждают аргументы обвинения: "По результатам проведенного исследования комиссия экспертов предоставила категоричные выводы о наличии в Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", обнародование таких результатов на руку в первую очередь самой Савченко, как бы парадоксально это не звучало на первый взгляд. Не нужно забывать, что именно сама подозреваемая была инициатором проведения проверки с использованием полиграфа и полученные СБУ результаты ничем не противоречат линии защиты Надежды Викторовны.

Итак, чем же полезна для Савченко экспертиза, якобы подтверждающая ее виновность? Во-первых, появление результатов полиграфа в публичном пространстве в очередной раз привлекло внимание общественности к фигуре бывшей пленницы Путина, что для Надежды Викторовны по-человечески приятно - она, как нетрудно заметить, получает огромное удовольствие от пребывания в центре внимания. Да и политический пиар Савченко и ее "прожектов" не нужно сбрасывать со счетов. Надежда Викторовна, судя по всему, все еще искренне надеется и на народную любовь, и на народную поддержку.

И, хотя окружение Савченко кокетливо объясняет обнародование результатов экспертиз попыткой отвлечь народ от "непроголосованного антикоррупционного суда", от Гройсмана в отставке, возможных досрочных выборов в ВР и от фейковой позорной на весь мир спецоперации "Бабченко жив", мы то понимаем, что Надежда Викторовна и ее немногочисленная группа поддержки в восторге от возможности снова побыть в роли "главных ньюсмейкоров страны".

Во-вторых, какими бы ни были результаты экспертизы на полиграфе, они не могут быть использованы судом в качестве доказательства - это раз, от них всегда можно отказаться, заявив, что результаты фальсифицированы - это два. Последним как раз и занялась группа поддержки Савченко, дескать, экспертизу проводили не там, вопросы задавали не те, все вопросы задать не успели, а значит, результаты экспертизы фейковые, и власть фабрикует против невинной спасительницы страны уголовное дело. Но, несмотря на подобный "произвол правоохранителей", от идеи экспертизы на полиграфе Савченко, конечно же, не отказывается, а требует повторной экспертизы с соблюдением всех, выдвинутых ею условий. А поскольку все "хотелки" Савченко никакой полиграф удовлетворить все равно не сможет, повторные экспертизы при желании Надежды Викторовны и ее адвокатов могут продолжаться до бесконечности и каждая из них в интерпретации подозреваемой будет доказательством фальсификации дела против нее.

Ну и, в-третьих, на самом деле Надежде Викторовне совсем не нужно называть результаты экспертизы фейком, ведь они, повторимся, никак не противоречат ее версии происходящего. Что утверждают результаты экспертизы? Савченко действительно "обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя". Но этот факт засвидетельствован на записях правоохранителей, и сама Надежда Викторовна никогда его не отрицала. Правда в ее интерпретации, все что она говорила было "сюрреализмом", то есть факт планирования, по ее словам, имел место быть, но намерения осуществить запланированное не было. Правда, не совсем понятно, какими мотивами руководствовалась Савченко, "устраивая сюрреализм" - ее объяснения путаны и иррациональны, но в данном случае искать рациональное зерно в действиях эксцентричной иррациональной особы бессмысленно.

Кроме того, экспертиза утверждает, что Савченко "участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя". Но все эти действия (речь, видимо, идет о все тех же обсуждениях планов, завозе оружия, в котором лично Савченко уличена не была и чем-то вроде "учений" с оружием на полигоне) также в интерпретации Савченко были все тем же "сюрреализмом".

То есть с точки зрения защиты следствие должно доказать, что Савченко действительно имела намерение устроить теракт и переворот, но даже если такое намерение и было в голове у нардепа, намерение - это еще не преступление. Мало ли сколько украинцев мечтают перестрелять всех депутатов? Савченко уже не раз заявляла, что в этих желаниях ничем не хуже народа - единственного источника власти, согласно Конституции. Ну а связь между "сюрреалистическими" действиями и гипотетическими намерениями - штука тонкая и не всегда уловимая даже для полиграфа. Так что спорить с детектором лжи для Савченко если и полезно, то только с целью потянуть время и добавить в дело побольше "сюрреализма".

Собственно, Надежде Викторовне если и есть на что надеяться, это только на серьезное изменение политической конъюнктуры после выборов. Слишком уж неубедительно для суда звучит история о "сюрреализме". В этом контексте идея тянуть время с танцами вокруг полиграфа не выглядит совсем уж нерациональной.