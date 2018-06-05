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Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
15:17 05.06.2018 |
В рамках расследования крушения рейса MH17 исследовательская группа Bellingat в очередной раз поймала на лжи Министерство обороны России. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил в своем Twitter основатель группы Элиот Хиггинс. Эксперты Bellingcat установили, что ракеты, использованные российским концерном "Алмаз-Антей" для моделирования катастрофы MH17 в 2015 году были произведены в 1987 году. Это удалось выяснить по номеру на корпусе, который был виден в материалах эксперимента, распространенных концерном.
Хиггинс напомнил о недавнем докладе Международной следственной группы, объявившей, что ракета по самолету была выпущена с территории, находившейся под контролем сепаратистов, а установка "Бук" прибыла в "ДНР" с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. При ударе по пассажирскому авиалайнеру была использована ракета, изготовленная в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.
"Списаны и утилизированы"
Минобороны России, комментируя "несостоятельность" доклада следственной группы, заявило, что ракеты для установки "Бук" "подлежат списанию и утилизации" после 25 лет эксплуатации. Соответственно ракеты, созданные в 1986 году, были в 2011 году изъяты, списаны и отправлены на утилизацию, утверждало ведомство. В то же время такие ракеты, говорилось в заявлении, могут оставаться на вооружении украинских военных.
Эксперты "Алмаз-Антей", в рамках исследования,"обстреляли" корпус самолета "Ил-86" ракетами из установки "Бук". Исходя из полученных результатов, они пришли к выводу, что ракета, уничтожившая летом 2014 года пассажирский лайнер в небе над Донбассом, была запущена с территории, находившейся под контролем украинских военных.
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