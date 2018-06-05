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Суд в Нидерландах арестовал активы Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате Нафтогазу $2,6 млрд
10:29 05.06.2018 |
Суд в Нидерландах арестовал активы компании "Газпром" (Россия) в рамках исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о выплате 2,6 млрд долларов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.
Согласно сообщению, "Нафтогаз" на прошлой неделе подал ходатайства об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности.
"Нафтогаз" применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться исполнения решения, и получить от "Газпрома" присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - прокомментировал информацию председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
В сообщении указано, что суд в Нидерландах удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями, однако все это никак не повлияет на арест.
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