Суд в Нидерландах арестовал активы Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате Нафтогазу $2,6 млрд

Суд в Нидерландах арестовал активы компании "Газпром" (Россия) в рамках исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о выплате 2,6 млрд долларов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" на прошлой неделе подал ходатайства об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности.

"Нафтогаз" применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться исполнения решения, и получить от "Газпрома" присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - прокомментировал информацию председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В сообщении указано, что суд в Нидерландах удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями, однако все это никак не повлияет на арест.