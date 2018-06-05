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Банкиры чуть подняли курс доллара на межбанке 4 июля и ждут иностранцев
23:53 04.06.2018 |
4 июня валютная торговля на межбанке завершилась подорожанием доллара на 1 копейку - до 26,14-26,15 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Банкиры уверяют, что экспортеры не придерживали доллар, хотя объемы торгов немного сократились с пятницы: с $368,48 млн. до $347,68 млн. Бизнесу нужна гривна.
«На рынок постепенно выходили крупные экспортеры с предложением валюты, им необходима гривна для обеспечения операционных расходов», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Он уточнил, что объем свободной ликвидности на финансовом рынке снизился на 1 млрд. грн. (до 114,8 млрд. грн.), при этом остатки банков на корсчетах в Нацбанке увеличились на 2,1 млрд. грн. (до 48,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через его депозитные сертификаты, сократился на 3,1 млрд. грн. (до 66,2 млрд. грн.).
Чего банкиры сегодня не отметили - это серьезной активизации нерезидентов, которые в начале каждого месяца обычно скупают доллар под репатриацию дивидендов. Ее ждут на межбанке завтра.
«Ожидается выход на рынок иностранных компаний, что увеличит спрос на валюту и нивелирует возможный избыток предложения», - уверен Куринной. Тем не менее, финансисты верят в сохранение действующих курсовых коридоров.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,12-26,15 грн./$», - заверил Куринной.
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