Швейцарские банки заблокировали счета Вексельберга на 1 млрд франков - СМИ

Швейцарские банки заблокировали личные счета совладельца "Реновы" Виктора Вексельберга на 1 миллиард франков, опасаясь санкций со стороны США, сообщает издание Forbes со ссылкой на газету Schweiz am Wochenende.

"Юристы "Реновы" уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников. По мнению экспертов, шансы получить компенсацию убытков в суде невелики", - пишет издание, ссылаясь на источник в группе "Ренова". По данным источника, средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

В сообщении Schweiz am Wochenende отмечается, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы во франках. Источники швейцарского издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные - к ответственным за блокировку сотрудникам.

Формально санкции подразумевали, что операции с попавшими под них компаниями и лицами запрещены американским банкам, однако, швейцарские банки могли перестраховаться, опасаясь санкций в виде финансовой ответственности в свой адрес со стороны США. Как утверждает Schweiz am Wochenende, блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. В течение нескольких дней ряд банков, включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Отмечается, что пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков, среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse. В апреле из-за санкций Вексельбергу пришлось досрочно вернуть эти кредиты. После погашения кредитов промышленные активы были освобождены из-под залога, сообщает Forbes со ссылкой на источники в "Ренове".

США в начале апреля ввели санкции против России, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Виктора Вексельберга и его группу "Ренова".