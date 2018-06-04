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Горячие дни в Цебриково. Как «Батьківщина» отрабатывала технологию срыва выборов
17:34 04.06.2018 |
Выборы в Цебриковской поселковой объединенной территориальной громаде Великомихайловского района Одесской области стали самыми скандальными местными выборами за последние два с половиной года. Эта ОТГ насчитывает всего 5 тыс. жителей, тем не менее резонанс от тамошнего конфликта получился всеукраинским. По сути, в Цебриково была отработана технология срыва выборов. И хотя проведенная там репетиция оказалась не слишком удачной для заказчиков и режиссеров, но можно прогнозировать, что подобная технология будет широко применяться на множестве избирательных участков в ходе куда более важных выборов - президентских и парламентских.
Цебриковская ОТГ включает поселок городского типа Цебриково и 15 сел. Она была создана путем объединения трех советов: Цебриковского поселкового (включал пгт Цебриково и семь сел), Кировского и Саханского сельских (по четыре села в каждом). Первые выборы в ОТГ состоялись 29 октября прошлого года. За пост председателя ОТГ боролись два фаворита: представительница "Батьківщини" Татьяна Матрос, возглавлявшая поселок в 2005-2010 гг., и самовыдвиженка Людмила Рысич. Победила якобы Матрос, но Рысич опротестовала результаты голосования в суде, приведя доказательства нарушений и подтасовок. Одесский окружной админсуд удовлетворил иск Рысич и признал выборы председателя и совета ОТГ недействительными. После этого постановлением Центризбиркома были назначены повторные выборы.
Конечно, "Батьківщина" называла отмену результатов выборов в Цебриково "расправой". Но главным судьей все-таки остался народ. Если бы местные жители разделяли мнение "Батьківщини" о том, что "власть украла победу у Татьяны Матрос", то такая несправедливость наверняка добавила бы симпатий выдвиженке этой партии - и на повторных выборах она одержала бы еще более убедительную победу.
К тому же главным конкурентом Татьяны Матрос на повторных выборах стал Владимир Барнасевич, который возглавлял Цебриково в 2010-2017 гг. Ранее он был членом партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, но после того, как местная парторганизация вступила в альянс с "Батьківщиною", перешел в Блок Петра Порошенко "Солидарность". Таким образом, повторные выборы превратились в непосредственное сражение партии Юлии Тимошенко и президентской партии. И для "Батьківщини" это была прекрасная возможность доказать свое превосходство в популярности над БПП.
Однако дальнейшее развитие событий оказалось совсем не таким. Вместо того чтобы максимально мобилизовать свой электорат и добиваться убедительной победы, "Батьківщина" сделала ставку на срыв выборов, назначенных на воскресенье, 3 июня. Это стало очевидным еще в пятницу, 1 июня, когда группа людей перекрыла трассу Одесса - Киев, требуя отмены выборов.
В субботу, 2 июня, в Цебриково стало еще горячее. В 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения, в помещении которого расположен избирательный участок. "Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей", - говорится в сообщении полиции.
К вечеру субботы стало известно, что в отдел полиции доставлены четыре человека. Двое из них привлечены к административной ответственности по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Еще двое являются фигурантами уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Но это была только прелюдия к тому, что разыгралось в день выборов. Нужно сказать, что в Цебриково были предприняты серьезные меры безопасности. После субботних беспорядков в поселок ввели подразделение Национальной гвардии. По сообщению полиции, порядок и безопасность участников избирательного процесса обеспечивали 150 правоохранителей, в т. ч. 100 полицейских и 50 нацгвардейцев. Эти меры оказались совсем не лишними. В 8:02 утра в воскресенье в полицию поступило сообщение о минировании всех четырех избирательных участков - в самом Цебриково и в Вишневом, Никомаровке, Саханке. Правоохранители оцепили все участки, взрывотехники и кинологи с собаками приступили к их проверке.
Вскоре на место событий прибыли народный депутат от "Батьківщини" Вадим Ивченко и первый заместитель председателя Одесского областного совета, глава областной парторганизации "Батьківщини" Олег Радковский. Помощник Ивченко выстрелил в воздух из своего травматического пистолета, после чего оружие у него изъяли, а сам он был доставлен в райотдел полиции. "По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила полиция.
В 11:20 полиция сообщила, что участки в Никомаровке и Саханке проверены и открылись для избирателей, поскольку взрывных устройств и веществ обнаружено не было. В 12:27 возобновилась работа участка в Вишневом, а еще через час - и в Цебриково. При этом опять не обошлось без инцидентов. Как сообщил сайт dumskaya.net, замглавы Цебриковской избирательной комиссии рассказала, что народный депутат Ивченко ворвался в здание избиркома, переворачивал урны, крича, что в них можно испражняться, и угрожал членам комиссии. Но и на этом приключения не окончились: в 14:48 полиция сообщила, что работа участка в Вишневом прервана, так как там на полу найден разбитый термометр. Пришлось ждать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, чтобы те проверили участок на следы ртути.
В итоге многие жители ОТГ не смогли реализовать свое избирательное право. За час до окончания выборов, по информации сайта dumskaya.net, на участках в Никомаровке и Саханке на выборах успели побывать 44,7% и 40,6% избирателей, в Цебрикове и Вишневом - только 14,9% и 10,5% соответственно. Впрочем, итог голосования оказался неутешительным для "Батьківщини": победа в борьбе за должность председателя ОТГ досталась представителю БПП "Солидарность" Владимиру Барнасевичу.
Однако впечатления от трех горячих дней в Цебриково очень тревожные, особенно если спроецировать их на будущие общенациональные выборы. В самом деле, налицо перспектива того, что на президентских выборах одной из главных политтехнологий станет ложное (а может, и действительное) минирование избирательных участков вместе с другими способами срыва выборов.
Эта перспектива опасна вдвойне. Во-первых, многие избиратели не смогут проголосовать. Если срыв выборов будет организован в нескольких регионах, это может самым серьезным образом исказить итоги голосования. Во-вторых, из-за закрытых участков и других возбуждающих факторов возможны массовые беспорядки. Нетрудно подсчитать пропорцию: если в Цебриковской ОТГ с 5 тыс. жителей потребовались в день выборов 150 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, то в масштабах всей Украины для обеспечения безопасности избирательного процесса будут нужны почти 1,5 млн правоохранителей. Это почти в 10 раз больше нынешней суммарной численности полицейских (около 120 тыс.) и нацгвардейцев (около 50 тыс.).
По-видимому, необходимы превентивные меры (и не только со стороны МВД, но и на законодательном уровне), чтобы предотвратить тотальное искажение народного волеизъявления посредством технологии срыва голосования на большом числе избирательных участков. Тем более что Кремль только и ждет такого подарка, когда сами украинцы скажут, что выборы в Украине провалились и законной власти в стране больше нет.
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