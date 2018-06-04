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Московский суд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж
16:09 04.06.2018 |
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж в России, передает корреспондент "Интерфакса".
"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.
Процесс по делу в отношении Р.Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.
Как сообщалось, в ходе прений сторон обвинение предлагало назначить украинцу наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на невиновности подсудимого, который, по ее мнению, стал жертвой провокации.
О задержании Р.Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.
Защитник Марк Фейгин утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал во Франции, будучи парижским корреспондентом агентства "Укринформ", неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным делам - в России у него проживают родственники.
В Киеве задержание Р.Сущенко расценивают как провокацию, а обвинения в шпионаже считают надуманными.
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