Московский суд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж в России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.

Процесс по делу в отношении Р.Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Как сообщалось, в ходе прений сторон обвинение предлагало назначить украинцу наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на невиновности подсудимого, который, по ее мнению, стал жертвой провокации.

О задержании Р.Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Защитник Марк Фейгин утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал во Франции, будучи парижским корреспондентом агентства "Укринформ", неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным делам - в России у него проживают родственники.

В Киеве задержание Р.Сущенко расценивают как провокацию, а обвинения в шпионаже считают надуманными.

