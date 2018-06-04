Данилюк констатирует отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты

Министр финансов Александр Данилюк отмечает отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен.

Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде", передают Українські Новини.

"Предусловий нет. Повышение "минималки" - это дополнительные расходы. Мы просчитываем несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд гривен. И это минимальная сумма, которае необходима только для повышения "минималки" - без учета повышения должностного оклада работников и тарифного разряда единой тарифной сетки", - сказал министр.

По его словам, если учитывать повышение тарифного разряда в соотношении к минимальной зарплате, была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен.

"Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас необходимо думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - добавил Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что возможное повышение минимальной зарплаты (МЗП) до 4 200 гривен и повышение пенсий с октября добавит 1,6 п.п. к инфляции.

В начале декабря Верховная Рада поручила Кабинету Министров рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018 году.