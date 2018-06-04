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Гройсман намерен уйти в отставку в случае несоздания Антикоррупционного суда
10:23 04.06.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман намерен уйти в отставку в случае, если не будет создан Высший антикоррупционный суд.
Об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, передают Українські Новини.
"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот справедливый, независимый (Антикоррупционный) суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - сказал он.
Премьер заявил, что на текущей пленарной неделе (5-8 июня) будет работать с парламентскими фракциями и группами для успешного решения по законопроекту №7440 о создании Антикоррупционного суда.
"Важно, чтобы Антикоррупционный суд был одобрен, иначе без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества к власти, так и международный авторитет будет значительно снижен", - добавил он.
По мнению Гройсмана, данный вопрос является ключевым для страны и необходим для доверия со стороны международных партнеров.
Как сообщали Українські Новини, глава Европейской комиссии "За демократию через право" Джанни Букиккио надеется, что Верховная Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда до 6 июня.
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