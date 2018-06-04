Гройсман намерен уйти в отставку в случае несоздания Антикоррупционного суда

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен уйти в отставку в случае, если не будет создан Высший антикоррупционный суд.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, передают Українські Новини.

"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот справедливый, независимый (Антикоррупционный) суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - сказал он.

Премьер заявил, что на текущей пленарной неделе (5-8 июня) будет работать с парламентскими фракциями и группами для успешного решения по законопроекту №7440 о создании Антикоррупционного суда.

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд был одобрен, иначе без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества к власти, так и международный авторитет будет значительно снижен", - добавил он.

По мнению Гройсмана, данный вопрос является ключевым для страны и необходим для доверия со стороны международных партнеров.

Как сообщали Українські Новини, глава Европейской комиссии "За демократию через право" Джанни Букиккио надеется, что Верховная Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда до 6 июня.



