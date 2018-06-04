Чемоданное настроение. Когда Кремль сольет Захарченко с «Ташкентом»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса

Статистика майских жертв

Итоги боев на Донбассе в мае, который для ВСУ стал первым месяцем уже не АТО, а операции Объединенных сил, подвели на прошедшей неделе по обе стороны линии фронта, а также международные наблюдатели из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Последние особенно обеспокоены тем, что продолжившаяся эскалация боевых действий - более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня в неделю - прямо отражается на местных жителях, среди которых гибнут и взрослые, и дети. "Мы зафиксировали 35 жертв среди гражданского населения только в мае этого года. Мы имеем 10 погибших и 25 раненых", - сообщил 1 июня замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Еще большие потери понесли за месяц в зоне ООС украинские армейцы. 17 наших бойцов погибли непосредственно на поле брани или уже вследствие полученных тяжелых ранений, самому старшему из которых было 50 лет, а самый младший навсегда остался двадцатилетним. Плюс в мае в российско-украинской войне были ранены более 90 украинских военных. Однако во вражеских рядах количество 200-х в разы больше. Так, в мае силы ООС на Донбассе ликвидировали около 110 оккупантов, преимущественно из 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного в ОРДО, еще в районе 150-ти "ихтамнетов" были отправлены в госпитали. И такие цифры в реальности могут значительно отличаться в большую сторону, так как российское военное командование предписывает систематически занижать официальные данные о погибших и раненых, дабы не сорвать окончательно и так малоуспешную "мобилизацию" среди местных.

Ну а те из них, кто таки купился на обещанные 15 тыс. руб. в месяц и пополнил собой ряды российской оккупационной армии, оперативно отправляются непосредственно на передовую в качестве банального пушечного мяса. Более того, по имеющейся у Главного управления разведки украинского Минобороны информации, ныне пребывающими с территории России наемниками доукомплектовываются преимущественно тыловые подразделения, перед которыми поставлена задача предотвратить любыми способами отступление частей 1-го и 2-го АК с первой линии обороны. То есть все, в принципе, в стиле знаменитых сталинских заградотрядов, что вызывает еще большую панику среди боевиков, оказавшихся на "передке".

Бензиновый кризис в ДНР

Вот уже две недели подряд в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах оккупированной части Донетчины наблюдается отсутствие на абсолютном большинстве заправок любого бензина. Ситуацию усложняет то, что поехать заправиться в соседнюю Ростовскую область теперь не представляется возможным, ведь с 1 июня жителям ОРДЛО запрещен въезд в Россию, чтобы, так сказать, не усложнять криминогенную обстановку в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу. Поэтому местным автомобилистам осталось разве что создавать группы в соцсетях, оперативно сообщая там адреса, где можно в ДНР еще купить даже с переплатой вожделенное топливо для своих машин.

Стоит признать, что с подобным бензиновым кризисом живущие в оккупации сталкиваются не впервые за последние четыре года, однако ранее все это обычно заканчивалось многодневным стоянием в очередях на заправках, в которых хотя бы какая-то марка бензина таки появлялась. Теперь же в некоторых районах ОРДО на улицах ездит исключительно военный транспорт оккупантов либо автомобили чиновников-коллаборантов, служащих в местной оккупационной администрации.

Кстати, майское отсутствие на заправках топлива было и в ОРЛО, то есть общая причина такого дефицита связана с некой глобальной проблемой у российских поставщиков, работающих контрабандно на этом локальном рынке. Впрочем, на оккупированной Луганщине вопрос решили за несколько дней, и сделано это было, судя по всему, потому, что все тамошние заправки контролирует бандитский дуэт "главы ЛНР" Пасечника и "главмента всея республики" Корнета, которым покровительствует ФСБ. А вот в ДНР отжатые в "Республиканскую топливную компанию" местные АЗС в основном крышует небезызвестный "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев, являющийся ближайшим подельником Захарченко.

Тимофеев на выход, подготовиться Захарченко

Собственно, бензиновый кризис, охвативший ОРДО, как раз и свидетельствует о старте окончательной потери "Ташкентом" веса в квазиреспублике, инспирируемого непосредственно из России. На этом фоне различные "голоса" боевиков во всяческих "вконтактиках" уже в открытую пишут, что у Тимофеева - полнейшая труба. Старый его покровитель Сурков - не при делах, а подход к новым возможным кремлевским кураторам оккупированного Донбасса - и к Бабичу, и к Козаку - он так и не сумел найти, сколько ни старался. Одним словом, в верхушке донецких коллаборантов ныне действительно царят чемоданные настроения.

Однако "луганского сценария", когда экс-"глава ЛНР" Плотницкий в ноябре 2017-го был насильно смещен чекистским дуэтом Пасечника-Корнета в результате военного переворота, в Донецке, скорее всего, не будет. На этот раз в Кремле решили действовать более аккуратно: сначала тихо слить под каким-либо благовидным предлогом "Ташкента", а затем уже приняться за его ближайшего кореша Захарченко. Например, в коллаборантских кругах ходят упорные слухи, что "глава ДНР" пока сохранит свой пост в российской оккупационной администрации в Донецке, но перестанет быть "премьером" (обе эти "должности" Захарченко сейчас совмещает), уступив данное кресло фигуре, более надежной для будущего главного куратора ОРДЛО в Москве.

Между прочим, в последнее время как-то незаметно выпал из информпространства главный критик Захарченко - Ходаковский. По определенной информации, этот экс-"секретарь Совбеза ДНР", явно патронируемый ФСБ, уже почти месяц пребывает на российских просторах, возможно, обивая высокие московские пороги, посему непривычно играет в молчанку. Хотя для такого знакового гебиста такое поведение - вполне типичное, когда у него есть даже малейшие перспективы вернуться в Донецк на "белом коне".