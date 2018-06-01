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Госбюджет Украины в мае перевыполнен по доходам на 3,2% - Госказначейство
19:05 01.06.2018 |
Доходы государственного бюджета Украины в мае 2018 года составили 96,85 млрд грн, что на 2,99 млрд грн, или 3,2% больше планового показателя, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) в пятницу.
Согласно ее данным, по сравнению с маем прошлого года бюджетные поступления возросли на 30,86 млрд грн, или на 46,8%, что во многом связано с перечислением Нацбанком 17 млрд грн против 5 млрд грн в мае прошлого года.
Общий фонд получил в минувшем месяце 88,78 млрд грн, что на 2,4% больше плана и на 43,3% превышает показатель годичной давности.
В целом по итогам пяти месяцев 2018 года доходы госбюджета Украины составили 369,7 млрд грн, отставание от плановых показателей сократилось до 0,6% с 1,8% по итогам четырех месяцев, а по сравнению с пятью месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 13,5%.
Поступления в общий фонд за январь-май-2018 составили 337,66 млрд грн, что на 1% ниже плана, но на 22,7% лучше показателя января-апреля-2017.
Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за пять месяцев 2018 года принесли бюджету 164,51 млрд грн, что на 0,09 млрд грн, или на 0,1% меньше планового показателя, тогда как таможенные - 125,65 млрд грн, не дотянув 3,59 млрд грн, или 2,8% до плана. По сравнению с пятью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 16,2%, таможенные - на 9,6%.
В мае поступления по налогам достигли 42,96 млрд грн, что на 2,7% выше ожидаемого уровня и на 33,8% лучше мая-2017. Таможенные поступления за май оказались на 4,3% выше запланированного уровня - 26,56 млрд грн, превысив показатель за прошлый год на 12,5%.
В целом майский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 3,3%. Поступления составили 69,52 млрд грн, что лучше показателя мая-2017 на 13,79 млрд грн, или 24,7%.
Как уточнило Госказначейство, за пять месяцев этого года НДС был возмещен на суму 54,8 млрд грн, что на 14,4% больше показателя января-мая 2017 года. В том числе майское возмещение составило 11,2 млрд грн по сравнению с 9,95 млрд грн в апреле этого года и 9,86 млрд грн - в мае прошлого.
Доходы местных бюджетов в мае 2018 года составили 21,43 млрд грн, что на 17,5% превышает прошлогодний показатель, а в целом за пять месяцев местные бюджеты получили 93,99 млрд грн, что на 17,6% больше показателя пяти месяцев прошлого года.
Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в мае-2018 увеличились к маю-2017 на 31% - до 18,21 млрд грн, а за пять месяцев - на 28,1%, до 86,6 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% - до 793,27 млрд грн, а расходы - на 22,5%, до 839,24 млрд грн.
Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы - на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).
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