МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша – источник

Об этом сказано в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Рудена к украинскому правительству. Письмо, датированное 29 мая корреспонденту LIGA.net показал источник в Кабмине.

В нем говорится о двух решениях принятых на закрытой части заседания Кабмина Украины неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

В прес-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях. Там утверджают, что на закрытом заседении поднимался вопрос приминения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносяться на рассмотрение Кабмина. "Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", - сообщила прес-служба Гройсмана в комментарии LIGA.net.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином. "Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.

Пока ни Минфин, ни аппарат Кабмина не обнародовали проекты постановлений об изменении регламента правительства, где предлагается лишить Минфин полномочий утверждать финансовые документы, а также вывести ГФС из-под управления Минфина. "Если их все же опубликуют Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.

Напомним, 23 мая Данилюк на заседании правительства добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. После короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано.

23 мая Данилюк на заседании правительства добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. Присутствующие на заседании Кабмина сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано. После этого Данилюк даже предложил подготовить представления об отставке.

Премьер-министр, комментируя ситуацию с министром финансов, предположил, что тот хочет сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации. По информации некоторых СМИ, после ухода Данилюка, правительство поддержало две вышеназванных решения.

В письме к послам "Большой семерки" Данилюк пожаловался на "давление" и попытки назначить к нему в заместители людей влиятельных депутатов Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко и Нины Южаниной. По версии Данилюка сначала кандидатом в его замы продвигали Игоря Уманского, а затем Светлану Воробей. "Это письмо было крайней мерой - я исчерпал возможности для нормального диалога с главой правительства по поводу подчинения ГФС", - заявил Данилюк на брифинге.

Ранее у министра финансов были публичные конфликты с экс-главой Госфискальной службы Романом Насировым, а также главой налогового комитета Верховной Рады Ниной Южаниной. Сейчас ГФС возглавляет экс-руководитель винницкой налоговой Мирослав Продан.