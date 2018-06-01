Южанина предлагает снизить акцизы на ввоз автомобилей

Глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила снизить акциз на ввоз автомобилей и озвучила предлагаемые ставки, которые были согласованы с активистами движения "АвтоЕвроСила".

"По моей шкале, за новый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см нужно будет заплатить EUR150, до пяти лет (Евро-5) – EUR300, 2005-2009 годов выпуска (Евро-4) – EUR750, 2000-2004 (Евро-3) – EUR1,5 тыс. А вот за Евро-2 – EUR7,5 тыс. Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину", – сказала Н.Южанина в интервью журналу "Новое время".

При этом она напомнила, что действующая ставка на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет EUR427, возрастом до пяти лет – EUR2,629 тыс., свыше пяти лет – EUR3,906 тыс.

"Мы ее (ставку акциза – ИФ) рассчитали так, чтобы она защищала страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили. Но ставки будут снижены", – отметила она.

Как пояснили в пресс-службе парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, указанные ставки были согласованы с активистами "АвтоЕвроСила", однако ныне находятся на рассмотрении Министерства финансов, которое должно просчитать эффект такого решения на бюджетные доходы. Это – одна из трех частей законопроекта, который после согласования со всеми интересантами должен быть зарегистрирован в парламенте.