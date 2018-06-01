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Облэнерго и водоканалам запретили вешать на новых владельцев недвижимости старые коммунальные долги
08:53 01.06.2018 |
Новые владельцы жилья и коммерческой недвижимости (офисы, склады и пр.) в Украине не должны нести ответственность по коммунальным долгам бывших владельцев недвижимости. Региональные облэнерго не могут отказывать людям в заключении новых договоров на обслуживание из-за задолженности, накопленной до них, а также отключать от услуг в одностороннем порядке. Об этом говорится в разъяснении Большой палаты Верховного суда по делу №757/45133/15-ц.
«Подобных историй очень много по всей стране. Человек покупает квартиру и только со временем узнает, что на ней висит огромная сумма долгов за разные коммунальные услуги. Когда ему отключают свет и присылают пачки «красных» платежек за отопление и воду. Разумеется - это не его долги, и он не должен их платить, что легко подтверждается договором о купле-продаже недвижимости. Однако, когда он обращается в облэнерго с просьбой переподписать с ним (новым владельцем) договор - ему отказывают. Требуют сначала погасить старый долг. Так вот ВС дал на этот счет четкое заключение - коммунальщики не имеют права что-то требовать с новых владельцев. Они обязаны с ними переподписать договор, и самостоятельно взыскивать старую задолженность со своих старых клиентов», - объяснил ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
В Верховном суде подчеркивают, что никаких исключений быть не должно. И подключение нового абонента должно происходить по стандартным правилам: поставщик, например, энергии должен предоставить проект договора на протяжении 7 рабочих дней для подключения объекта мощностью до 150 кВт и в течение 14 дней - когда речь идет о большей мощности. Дело №757/45133/15-ц касалось спора нового владельца столичной недвижимости с «Киевэнерго».
«Новые хозяева квартир и офисов могут ничего не знать о коммунальных долгах, висящих на новоприобретенной недвижимости, из-за обыкновенной беспечности. Забыли проверить - человеческий фактор. Но нередко встречаются и случаи мошенничества, подделки документов. Продавцы квадратных метров предоставляют фальшивые справки якобы от коммунальщиков об отсутствии долгов. И только со временем становится ясно, что все это фикция», - отметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.
Подделка официальных документов карается в Украине не только штрафами, но и тюремным заключением сроком до трех лет. Это можно напомнить тем, что предоставить липовые документы. Но еще лучше - передать все свои улики (копии подделанных документов) в облэнерго или водоканал, чтобы именно они разбирались с мошенниками, накопившими долги.
«Верховный суд четко написал в своем заключение - выбиванием долгов с нерадивых клиентов должны заниматься сами коммунальщики. Их должники - им с ними и работать. Новый владелец недвижимости начинает жизнь с чистого листа. Единственная его проблема - это отсутствие в Украине прецедентного права. Конечно, нужно в требовании на подключении сослаться на вышеупомянутое постановление ВС, однако этого, скорее всего, не хватит. В каждом отдельном случае придется подавать иски и судиться с коммунальщиками до конца. Что займет не один месяц», - развел руками Кравец.
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