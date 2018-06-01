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Банкиры ждут небольшого подорожания доллара на межбанке в начале июня
23:20 31.05.2018 |
Валютный рынок начал ходить по кругу. Стартовав подорожанием доллара на 4 копейки - в рамках 26,14-26,16 грн/$ - котировки межбанка снова откатились обратно. И к вечеру 31 мая безналичный курс вернулся ровно на ту же отметку, что и вчера - к 26,10-26,12 грн/$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
В последний день месяца закрывались платежи по контрактам и конвертировали валюту под налоговые платежи и выплату зарплат. Торговали живо, хотя и не в таких объемах, как в среду: они сократились с $461,10 млн. до $339,70 млн.
«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: корректировка месячных финансовых расчетов участниками рынка и закрытие банками валютных позиций, обратный ход курсовых качелей пары евро/доллар и избыток гривны как ресурса для реализации спекулятивных аппетитов», - перечислил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На наличном рынке минимальный курс доллара на продаже людям приподнялась на 1 копейку, и остановилась на 25,97 грн/$ (ее ставили небанковские финучреждения), а средняя осталась в рамках 26,10-26,20 грн/$. В них продолжает работать большинство крупных структур: УкрСиббанк, Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Правэкс-Банк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль.
Выкупали валюту у людей в рамках 25,60-26,98 грн/$.
Банкиры уверяют, что валютная торговля на безналичном и наличном рынке идет ровно. Но в тоже время не исключают небольшой перекос в сторону спроса в начале нового месяца, как это происходило в предыдущие периоды. В первых числах экспортеры обычно не торопятся распродавать свою выручку. На всякий случай финансисты продолжают давать курсовые прогнозы в широком диапазоне.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,20 грн. за доллар США.
«В пятницу ожидаем все те же 26,10 грн/$ ± 5 копеек», - вторит начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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