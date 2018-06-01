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Докажет ли Безсмертный, что он чуть лучше Бобула
11:41 31.05.2018 |
Единственная интрига в походе на президентские выборы Романа Безсмертного - сможет ли этот ветеран украинского политикума заинтересовать больше избирателей, чем аксакал традиционной эстрады Иво Бобул.
"Да, я иду в президенты! За 25 лет в политике я устал подносить патроны тем, кто не умеет стрелять", - объявил Роман Безсмертный о своем эпохальном решении у себя на странице в Facebook. А перед этим провел самопрезентацию перед журналистами на тему "Какой мы хотим видеть Украину", где подробнее объяснил мотивы своего баллотирования в президенты в 2019 г., назвав четыре главных направления, на которых хотел бы сконцентрироваться, если украинцы его изберут главой государства. Это, по мнению Безсмертного, реформирование структуры и функционала Верховной Рады, создание единого центра исполнительной власти и активного местного самоуправления, а также учреждение справедливого суда.
То есть ничего кардинально нового сказано этим политическим аксакалом не было - все четыре озвученных направления присутствуют в риторике не просто любого потенциального кандидата в президенты, но даже всякого самого что ни есть захудалого деятеля от политики. Да и фразы по типу "реформировать и чинить уже нечего, в большинстве случаев необходимо строить институты с нуля" мы уже где-то слышали и раньше, когда речь заходила о различных "перезапусках государства". Правда, за что хотя бы можно сказать спасибо Безсмертному, что он не стал из себя корчить "новое лицо" и "молодого политика". А, наоборот, решил сделать своей "фишкой" собственный 25-летний опыт человека, повидавшего в политике всех и вся и решившего, наконец, выйти со вторых ролей на первые. Впрочем, личная его ответственность на протяжении четверти века за то, что якобы "чинить уже нечего", как-то совершенно выведена им за скобки.
Более того, вся профессиональная карьера Романа Петровича - вообще классический пример для столь критикуемого им украинского политикума, который, мол, живет себе отдельно от общественных чаяний и нужд. Так, впервые избравшись в парламент в 1994 г. при поддержке УРП, Безсмертный перешел в команду Леонида Кучмы, где в 1997-м дорос до поста представителя президента в ВР, который занимал пять лет уже в качестве заметного представителя тогдашней кучмистской "партии власти" - НДП. Позже сделал успешную ставку на нового шефа Виктора Ющенко, из обоймы которого не выпал даже после явно неудачного пребывания в кресле вице-премьера по вопросам админреформы (ничем абсолютно не закончившейся) и малоэффективных занятий партстроительством президентской "Нашей Украины" (закончившейся аж третьим местом на парламентских выборах-2006). Кстати, одним из последних президентских указов Ющенко в феврале 2010 г. было назначение Безсмертного послом Украины в Беларуси.
Собственно, дипломатическая работа в Минске и заложила основы его политической реинкарнации уже при президентстве Петра Порошенко - в 2015-м он был назначен украинским представителем в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, призванной осуществить изначально малоперспективный минский процесс. Там Безсмертный не стеснялся вываливать всю внутреннюю "кухню" переговоров с российской стороной и коллаборантами из ОРДЛО, ну и через год громко вышел из состава переговорщиков в Минске из-за разногласий с Порошенко относительно якобы "подходов к решению вопросов по Донбассу". И тут же очутился в ранее "непрофильной" для себя Аграрной партии руководителем ее центрального аппарата, однако в конце 2017-го сложил и эти партийные полномочия. Теперь же настоящий хэппи-энд - "подносить патроны" он сможет только себе лично.
Безсмертный уже огласил, что сейчас постоянно получает предложения о финансовой поддержке своей президентской кампании, но, дескать, такие инвесторы не желают быть публичными. Тем самым им сделан жирный намек - некие анонимные бизнесмены еще на старте готовы серьезно в него вложиться, а они-то, толстосумы, на ветер свои деньги никогда не бросают. Однако на поверку у данного отставного политика пока нет ни команды, ни политического веса, ни реальных действий с этим что-то сделать. Кроме, опять же, только пафосных слов, как "разбудить спящую элиту", не выходя за пределы "коридора чести".
Похоже, Безсмертный даже как сугубо технический кандидат мало кому из серьезных игроков реально интересен, ведь такой спойлер ни у кого голосов не отберет просто из-за нулевой его электоральной поддержки. А "не мешки ворочать" могут очень многие. Поэтому выглядит так, что единственная интрига в походе на президентские выборы Романа Петровича заключается в том, сможет ли этот ветеран украинского политикума заинтересовать больше избирателей, чем аксакал традиционной эстрады Иво Бобул, также на днях заявивший о своем выдвижении. И тут у последнего даже есть несколько стартовых преимуществ - более многочисленный фан-клуб давних ценителей таланта, хорошо узнаваемый сценический образ и, в конце концов, пресловутый эффект новизны. А вот против еще одного певца-политика, которому пропрочат участие в президентской гонке - Святослава Вакарчука у Безсмертного никаких шансов.
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