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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Томос для Украины. «Московские попы» готовы обвинить патриарха Варфоломея в расколе

10:55 31.05.2018 |

Политика

  Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Священный Синод УПЦ МП наконец дал официальную оценку-отзыв инициативе украинской власти и намерению Вселенского патриарха создать в Украине поместную православную автокефальную церковь.

На Синоде было принято обращение к верным "по поводу возможности представления Томоса об автокефалии". Также опосредованно этого вопроса - возможности появления "канонического конкурента" и статуса УПЦ МП - касались и некоторые другие решения Синода.

Текст обращения оказался довольно невыразительным. Старые песни о главном: о том, что мы тут единственные и неповторимые, что у нас все есть и мы ни о чем не просим, что мы тут сами с усами - раскол уврачуем (если нам не будут мешать) и единство сколотим (при том же условии), страшилки о том, как двойная юрисдикция разделит украинский народ "надолго, если не навсегда", предостережения от "односторонних решений", уверения, что другие православные церкви не поймут, и т. д. Разочарование документом с этим и связано - ничего нового. Не то что прорывного, но хотя бы такого, что дало бы понять - епископы приняли и осознали вызов, который перед ними стоит. Уже стоит и стоять будет, независимо от того, будет или не будет принято позитивное для Украины решение на Фанаре. Но владыки УПЦ МП предпочитают и дальше делать вид, что ничего не происходит, а если и происходит - их не касается, а если вдруг касается - то незаконно и неправомерно.

Вопрос автокефалии для Украины в обращении Синода - снова предсказуемо - то и дело сводится к расколу. "Церковное единство" и "разделение" придают документу форму рондо: чем бы ни начинался абзац, он обязательно закончится уже известным рефреном. Власть, по мнению владык, не может обеспечить единство. Не может этого сделать и Вселенский патриарх. Другие поместные церкви, согласно обращению, встревожены вопросом статуса "схизматических групп". Сначала, мол, нужно их вернуть в лоно, а уж потом обсуждать возможность автокефалии. В общем, слава расколу - если бы не он, и ответить на инициативы Банковой и Фанара было бы нечего. Может, потому ни в УПЦ МП, ни в УПЦ КП никогда и не думали всерьез о преодолении раскола? Это ведь рубить сук, на котором сидишь.

Однако "встревоженность" заставляет задуматься о том, что в своих письмах поместным коллегам УПЦ МП прибегла к некоторым манипуляциям, дабы убедить адресатов (как и нас) в том, что автокефалия будет предоставлена прямо и непосредственно "раскольничьим группировкам" и таким образом будет узаконен раскол. Хотя о том, кому и как - технически - будет предоставлена автокефалия, патриарх Варфоломей пока не сообщил, и есть основания подозревать, что автокефалия не будет прямо адресована ни одной из ныне существующих украинских церквей. Если верить авторитетным источникам, Томос уже написан, и его автор - один из лучших греческих богословов. Думаете, на Фанаре за столько лет не изучили риски и не придумали такие формулировки, которые не вызовут серьезных канонических возражений? Подчеркну - канонических, а не политических.

Автокефальный статус, впрочем, вовсе не самоцель, согласно документу Синода УПЦ МП. Автокефалия - по синодалам - это чисто технический вопрос. Не имеющий никакого отношения к политике и интересам нации. Это не мечта, не победа и не знак качества для государства и нации. Единственная цель автокефалии - по синодалам - сделать более эффективной проповедь Евангелия. Автокефалия, подчеркнуто в документе, - это не геополитический вопрос и не может использоваться как орудие такого толка. Она существует только для удобства церкви.

Лукавство этого пассажа настолько очевидно, что даже комментировать неинтересно. Конечно, только ради удобства церкви цари добивались автокефалии для своей церкви - иногда, буквально, с ножом у горла. Конечно, для Кремля РПЦ и Моспатриархия - вовсе не геополитическое оружие, как можно! И, конечно, УПЦ МП в данный момент не испытывает никаких неудобств в миссии. Вот только количество ее верных неукоснительно сокращается, народ ропщет, "московские попы" - это уже мем, да? - превратились в политический таран.

Впрочем, у этих неудобств - по синодалам - есть причина... Вы уже и сами догадались, правда? Правильно, раскол.

Тут, мне кажется, Моспатриархия излишне усердствует. "Раскол" окончательно превратился в жупел, а еще немного - и станет мемом вслед за "московскими попами". Как можно пугать расколом тех, кто уже двадцать пять лет живет с расколом? Ах, можно пугать его углублением! И тем, что это будет навсегда!

Вы теперь понимаете, почему УПЦ МП ни за что не признает участие России в конфликте на Донбассе? Им удобнее представлять эту войну исключительно как гражданскую. ОРДЛО - это в миниатюре то, что мы "можем повторить" на значительно большей территории: церковный раскол может быть вынесен за церковную ограду и превращен в большой гражданский раскол. Раскол народа. Раскол страны. Раскол, раскол, раскол. А вовсе не интервенция с агрессией. Ведь если признать российскую агрессию (а не гражданский раскол) причиной войны на Донбассе, церковный раскол тоже немедленно теряет несколько пунктов на геополитической бирже. Кроме того, если признать российскую агрессию, то и преданность УПЦ МП интересам Москвы приобретает особенно пикантный оттенок.

Собственно, тут епископы ничего и не скрывают: они изо всех сил стараются втянуть Москву в процесс переговоров по автокефалии, сделать ее стороной переговоров - и таким образом гарантировать заведение переговоров в тупик. Так, Синод вслед за управделами митрополии владыкой Антонием Паканичем призывает воздержаться от "односторонних решений", намекая на то, что любые церковные изменения в Украине должны согласовываться с Москвой. Снова срабатывает аналогия: точно так же как судьба Донбасса должна решиться при участии Кремля. Минский формат подойдет и для церковного вопроса - такие переговоры, как мы можем убедиться, могут длиться вечно.

Синод уверяет, что только "настоящая церковь" может "привести к единству". Но тут можно ответить только одно: значит, УПЦ МП не является этой настоящей церковью. Ведь она не только не привела до сих пор к единству - она к нему и не приведет. Потому что даже не пытается. Потому что паразитирует на расколе. Потому что раскол - любой, и церковный, и гражданский - в интересах московских патронов.

Главный посыл документа - автокефалия не нужна. У нас и так все есть для спасения. Что ж, тут, возможно, они искренни - им автокефалия действительно не нужна. Но их никто к ней и не принуждает. Автокефалия нужна Украине, для которой это не просто технический, но и вполне политический вопрос. Что бы ни говорили и не писали синодалы, слово "политический" не является неприличным. Даже в отношении церкви.

Представляя якобы украинскую церковь, епископы УПЦ МП даже не подумали отнестись к предложению власти конструктивно. Они не приняли никаких встречных предложений, по которым можно было бы искать компромисс и которые можно было бы интегрировать в будущую стратегию создания поместной церкви в Украине. Единственное рациональное предложение - о том, что это решение должно получить одобрямс Москвы, конструктивным назвать трудно.

К слову, свое отношение к идее поместной украинской церкви синодалы выразили не только в обращении. Куда ярче выглядели некоторые другие решения. Например, Синод решил обласкать "пострадавшего при исполнении" архимандрита Гедеона Харона - настоятеля Десятинного монастыря и церкви-самостроя на исторических фундаментах. Архимандрит был произведен в епископы и стал викарием УПЦ МП. По всей видимости, именно за то, что был "на колчаковских фронтах ранен" (храм-самострой оказался в центре скандала с участием праворадикалов), лично отец-настоятель стал объектом интереса и нелицеприятных комментариев. Кроме того, архимандрита заподозрили в том, что его украинский паспорт - фальшивка, и что он на самом деле остается гражданином РФ.

В общем, то, что должно было стать предметом расследования, оказывается для УПЦ МП поводом повысить в звании. Епископский сан для отца Гедеона - очевидная награда за "страдания". И сигнал своим: чем хуже - тем лучше. Вызывать раздражение и побольше огня на себя - это теперь в тренде УПЦ МП. Больше раскола.

Еще одним недвусмысленным сигналом Синода стало решение касательно едва ли не единственного "брендового" украинофила в епископате УПЦ МП - митрополита Переяслав-Хмельницкого Александра Драбинко. Читать строки, посвященные личности митрополита Александра, куда интереснее, чем обращение по поводу Томоса. Тут синодалы, наконец, дали волю чувствам и не стали скрываться за округлыми формулировками. Владыку уличили в "непристойном поведении и жизни, порочащих высокий сан", а также порекомендовали воздержаться от публичных высказываний и выступлений, которые "вызывают возмущение среди епископата, клириков и мирян, а также вносят искушения в сердца верующих".

Не знаю, что имели в виду епископы в пикантном пункте про "непристойное поведение", зато с высказываниями и выступлениями все прозрачно: митрополит написал большую статью в поддержку инициативы автокефалии. Он, собственно, никогда не скрывал, что является сторонником канонической автокефалии украинской церкви. И вот ему открытым текстом посоветовали "перестать бренчать", вытащив на свет скандальное решение скандального Синода от 2012 г., когда синодалы пытались сместить с должности заболевшего митрополита Владимира Сабодана. Тогда его секретарю митрополиту Александру, защищавшему интересы главы церкви перед церковным ГКЧП, инкриминировали среди прочего все то же "непристойное поведение" (также, увы, без уточнений) и "хулу на Духа Святого". Нынче митрополиту напомнили, что это решение не было отменено - только "приостановлено". И если он продолжит в том же духе, эта справка будет очищена от архивной пыли и снова подшита к делу.

Митрополит, впрочем, уже обратился к своей пастве за благословением "быть их голосом". И это, надо сказать, хороший ход - в системе Моспатриархии интересоваться мнением и голосом мирян не принято, несмотря на то что большинство в церкви составляют именно они. Более того, именно миряне - те люди, которые могут влиять на состояние дел в стране. Но РПЦ и УПЦ МП - это СССР. Здесь все решения принимают "слуги народа" - номенклатура - без учета интересов и потребностей того самого народа, которого они для. И чья роль в нынешней УПЦ МП - роль молчаливой, неистово крестящейся массовки.

Самая большая проблема УПЦ МП в том, что эта роль уже не подходит достаточно большой части паствы. Об этом свидетельствует отток верных. Причем зачастую это уже даже не "перебежчики" в УПЦ КП. Люди уходят просто в никуда - во внеконфессиональность и внецерковность. Основной вопрос для них - не куда, а откуда.

Уже исходя из этого у епископов УПЦ МП нет морального права говорить о том, что они успешно справляются со своей духовной миссией и поэтому "не нужно ничего менять". Им не нужно - пускай не меняют. Но и не мешают другим менять. И тогда время все расставит по своим местам.
 

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