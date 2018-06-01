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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы в общсовет НАБУ: Почему активисты подложат Сытнику «свинью»

09:22 31.05.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Все идет к тому, что монополия так называемых «антикоррупционеров» в Совете общественного контроля НАБУ будет нарушена. Появление новых лиц и групп влияния вполне может взбаламутить тот тихий омут, который обеспечивал этот орган Сытнику в течение последних лет.

На сайте НАБУ происходит голосование за новый состав Совета общественного контроля НАБУ. Напомним, данный конкурс проходит уже в третий раз. Процедура избрания проста: представители общественных организаций выдвигают свои кандидатуры, и кто наберет наибольшее количество голосов Интернет-пользователей, тот и победит. В связи с этим неоднократно возникали подозрения насчет накрутки голосов, но реальных доказательств этого приведено так и не было. С другой стороны, и особого доверия к честности и открытости избрания членов данного органа не очень заметно...

Как известно, Совет состоит из 15 представителей общественности, которые имеют серьезное влияние на деятельность НАБУ, и который выбирается раз в год. Его члены принимают участие в конкурсных комиссиях, которые назначают детективов и всех других работников бюро. Кроме того, представители Совета входят в дисциплинарную комиссию и решают, кого привлекать к ответственности, а кого - нет.

Учитывая такое влияние на деятельность данного следственного ведомства, процедура избрания вызывает немало замечаний. Во-первых, Интернет-голосование кажется банальной фикцией: тот, кто имеет большую возможность разогнать свои кандидатуры по соцсетях, автоматически получает больше шансов победить. Во-вторых, во время конкурса не учитываются вполне объективные параметры, как профессионализм и чистоплотность кандидатов. Фактически речь идет просто о том, что победителем становится не лучший, а лишь тот, кто имеет больше друзей в соцсетях.

Подобный подход уже привел к спекуляциям: некоторые общественные структуры совершенно откровенно агитируют за "правильных" членов Совета. Стоит отметить, что на сайте НАБУ было зарегистрировано 40 кандидатов от различных общественных организаций, среди которых большинство - абсолютно неизвестно широкой публике. Это привело к тому, что некоторые "ЛОМы" сейчас занимаются банальным лоббированием списков лояльных себе кандидатов. Причем, прикрываются якобы "экспертным анализом".

Очень показательными стали действия так называемой "Инициативы неравнодушных", куда, как известно, входят основные лоббисты НАБУ - председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который в свое время возглавлял совет при Нацбюро и был вынужден уйти с должности из-за скандала с недекларированием земельного участка, его бывший заместитель Дмитрий Шерембей, глава "Автомайдана" Алексей Гриценко, а также общественные организации, как, например, Transparency International Ukraine. Не секрет, что именно эти организации известны своим дружественным отношением к Артему Сытнику.

В результате, "Неравнодушные" уже объявили свою "15-ку", абсолютно не скрывая, что тянут кандидатов исключительно из лояльных к себе общественных организаций - речь идет о тех же "Автомайдан", Transparency International Ukraine, "Общественный люстрационный комитет" и тому подобном. Это все те же "гошки", которые имели абсолютное большинство в предыдущих двух созывах Совета. Другими словами, речь идет о создании единого фронта общественных организаций, которые и в дальнейшем хотят сохранить монопольное влияние на совет при НАБУ.

Среди этой группы претендентов следует выделить Александру Дрик - председателя Общественного люстрационного комитета, которую называют вероятным претендентом на пост председателя будущего общсовета при НАБУ. Она была среди тех, кто очень активно выступал против электронного декларирования для общественных активистов.

Впрочем, на этот раз кроме представителей общественных структур-старожилов достаточно активно в процесс вклинились другие игроки, которые могут разбить монополию лояльных к Сытнику "грантовиков" и серьезно покачать ситуацию. В частности, сразу трех кандидатов продвигает ОО "Демократический топор демократии", которое было основано в предпоследний день подачи документов в Совет общественного контроля при НАБУ - 17 мая 2018 года. Данную организацию связывают с советником президента Петра Порошенко, волонтером Юрием Бирюковым. От нее баллотируются все члены правления новосозданной организации - юристы Максим Дижечко, Татьяна Локацкая и одесский активист Анатолий Мазур, известный тем, что в феврале этого года топором крушил авто в Соломенском суде Киева после решения об освобождении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также среди известных персонажей стоит упомянуть еще одного одесского активиста - Сергея Стерненко, на которого на днях в Южной Пальмире было совершено покушение на убийство, и который, защищаясь, убил одного из нападавших. Учитывая достаточно жесткую позицию данного персонажа, можно не сомневаться, что в случае попадания в Раду мало не покажется никому. Еще один кандидат, который может уничтожить "теплую ванну" для Сытника в раде - Евгений Карась - лидер ОО "СИЧ-С14", правой организации, известной своими акциями прямого действия.

В течение последних лет совет при НАБУ, кроме участия в конкурсных комиссиях, также выступает достаточно мощной медиа-площадкой для пиара директора НАБУ. Но, в случае исчезновения монополии, стоит ожидать старта серьезных конфликтов и скандалов. И "пул Сытника" в этот раз может не справиться с новыми членам совета, которые, судя по их риторике, явно настроены пошатать ситуацию в бюро...
 

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