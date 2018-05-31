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Раскачка курса доллара на межбанке 30 мая завершилась небольшим подорожанием
23:57 30.05.2018 |
Его курс прибавил полторы копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,10-26,12 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Не оправдались утренние прогнозы финансистов, которые допускали и более существенное подорожание «американца».
После старта безналичных торгов экспортеры крайне вяло продавали валюту, и котировки поднимались выше. «Рынок двигался разнонаправленно и максимум был зафиксирован на уровне 26,14-26,17 грн/$», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Корпорации совсем недавно получили крупные гривневые выплаты от Госказначейства (в рамках возмещений по НДС), потому не торопились продавать припасенный доллар - необязательную к продаже часть выручки. Поначалу спокойно смотрели на рост курса доллара, однако на пике их нервы все-таки не выдержали, и пошли крупные сделки. Именно эти продажи и позволили в итоге откатить цену доллара к 26,10-26,12 грн/$ - рынок наступил себе на хвост.
Все это отразилось в итоговой статистике: объем безналичных торгов вырос со вчерашних $352,14 млн. до $461,10 млн.
«В конце месяца импортерам нужно закрывать проплаты по контрактам, потому был спрос на доллар. Сезонный рыночный спрос», - объяснил ситуацию Юрий Гриненко.
Одновременно на межбанке сказалась и задержка с поступлением выручки в евро: европейские рынки работали в этот понедельник, в отличии от украинских банков и компаний, которые отдыхали (в США также был выходной из-за Дня памяти).
«Сказалась повышенная волатильность торгов по евро в результате продажи экспортной выручки за два дня и курсовой нестабильности пары евро/доллар», - подтвердил Олег Куринной.
Самыми активными валютными продавцами сегодня назвали ПУМБ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль и Приватбанк, а покупателями - Ситибанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Пиреус Банк.
Перипетии межбанка не сказались на ценах на наличный доллар. Его средняя цена продажи людям по-прежнему укладывается в рамки 26,1-26,2 грн/$, и в ней работает большинство финансовых структур: ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Правэкс-банк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк.
При этом минимальный ценник опустился на 4 копейки, и ушел ниже отметки 26 грн/$ - до 25,96 грн/$. Его сегодня заявил Львов Банк. Многие небанковские финучреждения ставили на продаже населению 25,98-25,99 грн/$.
Банкиры все еще в очень широком курсовом коридоре выкупают валюту у людей - в рамках 25,25-25,97 грн/$.
Завтра финансисты ждут также активных валютных торгов. «Скорее всего межбанк будет стартовать в рамках 26,09-26,14 грн/$, а развитие ситуации будет зависеть от объемов валютных продаж. Они могут быть достаточно большими. Спрос на валюту в конце месяца подрастает, и предложение должно увеличиваться - бизнесу требуется больше гривны для бюджетных платежей и выплат зарплат персоналу», - отметил Юрий Гриненко. Его коллеги допускают повторение сегодняшнего сценария.
«Завтра, похоже, торги опять будут проходить около диапазона 26,10 грн/$ +-5 копеек», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
При этом финансисты рассчитывают на положительную реакцию рынка на сегодняшнее обещание Нацбанка и дальше упрощать валютные требования.
«Думаю, Нацбанк выбрал правильное время, лучше это делать в июне, когда на валютном рынке должна быть спокойная обстановка», - считает Гриненко.
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