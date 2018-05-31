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Платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом $290 млн
22:14 30.05.2018 |
Платежный баланс Украины в апреле 2018 года сведен с профицитом $290 млн, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит $75 млн, соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).
В целом за первые четыре месяца 2018 года профицит платежного баланса составил $18 млн, что в 21,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Текущий счет в апреле сведен с профицитом $175 млн против $628 млн дефицита в марте-2018 на фоне сокращения дефицита торговли товарами и снижения расходов по облуживанию госдолга.
В годовом исчислении профицит текущего счета сократился на 3,3%.
Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился на 35,5% - до $385 млн. На годовом горизонте дефицит сократился на 1,79%.
Профицит баланса торговли услугами в апреле по сравнению с мартом сократился на 65% - до $40 млн, в то же время по сравнению с апрелем прошлого года профицит возрос в 3,44 раза.
В целом за первые четыре месяца 2018 года дефицит текущего счета составил $202 млн, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Поступления по финансовому счету в апреле сократились в 4,63 раза по сравнению с мартом раза и в 6,63 раза по сравнению с апрелем 2017 года - до $119 млн.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в апреле к марту сократился на 6,7%, к апрелю 2017 года - на 38,4%, до $98 млн. Указанные средства преимущественно были направлены в реальный сектор.
В целом за январь-апрель 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил $222 млн, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В том числе чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 36,8% - до $394 млн.
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