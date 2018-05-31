Депутаты готовятся перенести сроки вступления в силу закона об услугах ЖКХ

Константин Симоненко / UBR.ua

Оплату пени за долги по коммуналке могут отсрочить. За две недели до вступления в силу эпохального закона о жилищно-коммунальных услугах, его решили отсрочить и не запускать с 10 июня. Депутаты вдруг обнаружили, что правительство (прежде всего Минрегион и Минсоцполитики) не успевает подготовить всю необходимую подзаконную нормативную базу.

А потому сейчас в авральном режиме в профильном комитете Верховной Рады идет подготовка к отсрочке вступления в силу этого закона. Как сообщил президент Ассоциации управителей жилья Василий Лиман, пока называются две даты: 1 января 2019 года и 1 мая 2019 года.

Первая дата связана с тем, что с нового года вводится ряд изменений: монетизация субсидий населению и введение пени за долги по коммуналке. Вторая дата - 1 мая - связана с первым месяцем после окончания отопительного сезона.

Поэтому, если депутаты отсрочат вступление в силу закона еще на год, то будет перенесено и введение пени. Правда, тут все будет зависеть от оперативности работы парламентариев. Учитывая, что до 1 июня депутаты проведут во встречах с избирателями, времени чтобы подготовить и принять соответствующий законопроект совсем немного.

Более вероятно, что закон таки отсрочат, но уже задним числом, уже после 10 июня. И тогда возникнет коллизия с применением его норм и без того сложных, а порою и противоречивых.

Как известно, после вступления в силу нового закона о жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ) все жители многоквартирных домов обязаны выбрать себе управителя или сформировать ОСМД.

Сейчас дома украинцев находятся под управлением коммунальных предприятий (управляющая компания либо ЖЭК) или объединениями собственников жилья или частными управителями. Право выбора того, кто будет заниматься вашим домом, принадлежит жильцам с 2015 года.

Новая редакция закона не предполагает обязательного назначения местными властями управляющей компании жителям тех, домов, которые так и не выбрали себе управителя. Чтобы не нарушать конституционные права украинцев и не ограничивать их право выбора управителя.

В то же время отсидеться по своим квартирам тоже не удастся. По словам Василия Лимана, даже для того, чтобы власть назначила вам управителя, все равно придется собирать собрание и коллективно обращаться к местному совету. И в три месяца вам обязаны назначить управителя.

«Как только новый закон вступит в силу, уже не будет услуги по содержанию домов и придомовых территорий. А будет услуга по управлению домом. То есть, фактически за сутки надо составить договора с тем, кто будет оказывать такие услуги», - отметил Лиман.

А для этого надо сначала определиться, кто от имени жильцов будет заключать такой договор с управляющей компанией или ЖЭКом, если их работа вас устраивает. И может оказаться так, что три месяца, например, некому будет вывозить мусор или следить за порядком в подъезде.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с подзаконной нормативкой.

Сейчас заканчивается общественное обсуждение проекта правил предоставления услуги по управлению многоквартирным домом и типового договора об оказании такой услуги. В обоих документах Минрегион использует термин совладелец жилья, а не потребитель.

Как отмечает директор ООО "М.Ж.К." (г.Луцк) Валерий Ковалюк, новый закон в ст.6 четко определяет три стороны таких правоотношений: потребители (индивидуальные и коллективные), управитель и исполнитель коммунальных услуг.

Если пройдет предложение Минрегиона, то может возникнуть проблема, например, при аварийных ситуациях или вопросах оплаты за услуги управления домом. Собственник жилья может находиться за сотни километров, а в его квартире - арендаторы или непрописанные родственники. И они не будут считаться стороной договора, хотя именно эти люди и являются потребителями услуг. Что, по мнению Ковалюка, нарушает их права.

«Договор заключается об услуге. А вопрос ответственности на том, кто заключал договор. Тут бывает два варианта: либо владелец квартиры сдает в аренду и платит сам за коммуналку, или платят сами арендаторы. И тут два разных ответственных», - уточнил Ковалюк.

При этом касательно других коммунальных услуг в документах Минрегона упоминается именно потребитель услуги, а не собственник.

Подобные проблемы будут возникать и у юрлиц, арендующих помещения в жилом доме.

Нередко помещениями в жилых домах владеют местные администрации, а арендуют их частные предприятия. Но почему-то именно они должны заключать договора на получение коммунальных услуг.

«Например, недавно предприятие хотело отказаться от услуг, которые не потребляет. Но ЖЭК настаивает, что нужно платить за все, так как услуги предоставляются не отдельному потребителю, а всему дому. Как будет решаться этот вопрос по новому закону - не очень ясно», - заметила руководитель практики Development в юридической компании Dictum Ирина Бондаренко.

Например, если в подвале нет отопления и горячей воды, но за эту услугу арендаторам насчитывают плату, как и всему дому.

С одной стороны, и действующий и новый закон о коммунальных услугах говорят, что платить надо только за потребляемые услуги. Если компания имеет отдельный вход на первом этаже, то она может не платить за уборку подъезда и его освещение. Или не платить за центральное отопление и горячую воду, если в офисе стоят, например, электрообогреватели.

С другой стороны, по новому закону не будет такой услуги, которая сейчас называется платой за содержание домов и придомовой территории А вот новая услуга по управлению домом определяется на договорных началах, а потому не может регулироваться государством. Причем договорная цена устанавливается, когда определились с системой управления (ОСМД или управитель).

«Здесь будут сложности с экономическим обоснованием стоимости услуги. У монополистов в сфере ЖКХ хотя бы есть нормативы. С управителями все сложнее и жильцу деваться будет некуда», - говорит Василий Лиман.

Есть проблемные вопросы и у самих управителей или ОСМД. Управитель, например, обязан содержать и ремонтировать дом. Но какие «надлежащие условия» проживания он должен обеспечить - нигде не сказано.

Зато сам управитель сможет сдавать имущество дома в аренду. До сих пор это мог делать только ОСМД. Вырученные от аренды средства вкупе с платой, заложенной в тарифе на управление дома, компания-управитель накапливает деньги на реконструкцию и переоснащение дома.

Если предприятие закрывается или с ним расторгают договор, оно должно вернуть деньги, собираемые, например, на ремонт крыши. И здесь опять масса неясностей.

Закон говорит, что деньги возвращаются в части пропорциональной вкладу каждого жильца. И тут возникает вопрос: речь идет о части внесенных денег или части жилой площади дома, которой он пользуется.

«Наконец, непонятно, кто будет контролировать и стимулировать возврат этих денег. Механизмов влияния нет. Не написано, что может быть взаимозачет, например, по услуге управления», - говорит Ирина Бондаренко.

По мнению юриста, в целом для бизнеса и обслуживающих предприятий в новом законе будет больше плюсов, чем для жильцов, которые будут нести больше расходов на коммунальные услуги.