Перезагрузка НКРЭКУ вовсе не означает, что Порошенко утратил контроль над этим органом

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает новую жизнь. Петр Порошенко 30 мая уволил с должности председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Также он, по информации, пока не подтвержденной официально, назначил пять новых членов Нацкомиссии, которые, срочно собравшись на заседание, избрали нового главу НКРЭКУ - этот пост достался Оксане Кривенко.

Перезагрузка НКРЭКУ - событие, важное и само по себе, все-таки речь идет об органе, который отвечает за лицензии, цены и тарифы как в сфере энергетики, так и в сфере коммунальных услуг. Но еще к этому органу проявляют повышенное внимание западные партнеры Украины. Именно по их настойчивому совету в 2016 г. был принят закон о НКРЭКУ, изменивший процедуру формирования руководства регулятора.

Раньше члены и глава Нацкомиссии назначались и увольнялись указом президента. По новому закону сначала президент утверждает план ротации членов НКРЭКУ, затем конкурсная комиссия (два человека от президента, два - от парламента и один - от правительства) отбирает кандидатов на вакантные места в руководстве регулятора из расчета двое на одно место, далее эти кандидаты проходят спецпроверку, после чего президент выбирает из их числа членов НКРЭКУ, а уже они избирают из своего состава главу Нацкомиссии.

В конце декабря 2017 г. конкурсная комиссия объявила конкурс на занятие пяти должностей членов НКРЭКУ. На ключевых заседаниях конкурсной комиссии, где принимались решения о допуске или недопуске претендентов к участию в конкурсе, присутствовали представители Всемирного банка, USAID и Еврокомиссии. Возможно, именно это поспособствовало тому, что конкурсная комиссия проявила принципиальность и на заседании 13 апреля не допустила к конкурсу председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, сославшись на несоответствие его кандидатуры записанному в законе требованию о пятилетнем опыте работы в сфере энергетики. Вовк возглавлял НКРЭКУ с конца 2014 г., до того в сфере энергетики не работал.

Какое-то время казалось, что точка в этом вопросе не поставлена, тем более что Вовк считается человеком, абсолютно лояльным президенту. Сначала глава НКРЭКУ обжаловал решение конкурсной комиссии, 18 апреля она вновь ему отказала, после чего он обратился в Окружной административный суд Киева. Полномочия Вовка в НКРЭКУ истекли 26 мая, однако у Порошенко оставалась возможность назначить его исполняющим обязанности, пока будут длиться судебные разбирательства. Именно такой сценарий выглядел наиболее вероятным.

Тем не менее Порошенко от этого сценария отказался. 24 мая появилась информация о том, что Вовку таки придется покинуть свой пост. 30 мая вышел президентский указ об увольнении Вовка с должности главы НКРЭКУ. В то же время президент в соответствии с законом выбрал пятерку членов НКРЭКУ из десяти кандидатур, которых отобрала ему конкурсная комиссия 14 мая. Таким образом, время Вовка ушло окончательно и бесповоротно.

О причинах этого догадаться нетрудно. Перезагрузив НКРЭКУ, Порошенко пошел навстречу пожеланиям западных партнеров, добивающихся независимости регулятора от президента. Это особенно важно в условиях, когда отношения между Украиной и Западом отягощены невыполненными обязательствами украинской власти, такими как создание антикоррупционного суда. К тому же Евросоюз продемонстрировал готовность выделить Украине новую программу макрофинансовой помощи в виде 1 млрд евро кредитов (два транша по 500 млн евро). Соответствующее решение одобрено Европарламентом 16 мая и утверждено Советом ЕС 29 мая. Конечно, на такой шаг необходимо было ответить чем-то хорошим, что демонстрировало бы готовность Украины продолжать реформы.

С другой стороны, перезагрузка НКРЭКУ вовсе не означает, что Порошенко утратил контроль над этим органом. Новый состав Нацкомиссии, конечно, более независим от президента, чем прежний, но на данный момент нет оснований для прогнозов, что теперь НКРЭКУ будет вступать с Порошенко в жесткие конфликты. Тем более что Петр Алексеевич имел возможность отсеять наиболее неудобных кандидатов, когда выбирал пять членов НКРЭКУ из десятки, отобранной конкурсной комиссией.

Возглавила НКРЭКУ Оксана Кривенко, которая делала карьеру в НКРЭ (предшественница НКРЭКУ) с июля 2001 г. по апрель 2014 г. Затем с января 2015 г. работала в НКРЭКУ на должности замдиректора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере. Говорят, что Вовк теперь будет ее советником. Кстати, как говорят источники в АП, 25 мая он организовал что-то типа прощальной вечеринки в дворике НКРЭКУ, накрыл "поляну" для 200 людей. И на ней всем сказал, что на самом деле он никуда из Нацкомиссии не уходит.

Также членами НКРЭКУ стали Александр Формагей (с 2011 г. работал в принадлежащей государству компании "Укргидроэнерго" на должности замдиректора департамента юридического обеспечения и имущественных отношений), Евгений Маглеванный (в 2010-2014 гг. делал карьеру в НКРЭ, с 2015 г. работал директором департамента в Госэнергоэффективности), Дмитрий Коваленко (с 1998 г. работал в НКРЭ и затем в НКРЭКУ, с октября 2015 г. был директором департамента в Госэнергоэффективности, а с марта 2017 г. - директором департамента в "Научно-проектном центре развития Объединенной энергетической системы Украины" НЭК "Укрэнерго"). Все они выходцы из госструктур и, можно предположить, являются скорее профессионалами, чем лоббистами чьих-то интересов.

Единственный среди новых членов НКРЭКУ, кто имеет связи с частным бизнесом, - это Елена Антонова, которая с июля 2012 г. работала в группе компаний ДТЭК Рината Ахметова на должности менеджера департамента по регуляторным вопросам. Но называть Антонову "человеком Ахметова" можно только с очень большой натяжкой.

Можно предположить, что члены НКРЭКУ если и будут неудобны президенту, то не из-за происков энергетических олигархов, а из-за настойчивых советов западных доноров. Впрочем, такое давление будет в любом случае, и президент будет вынужден его учитывать, каким бы ни был состав НКРЭКУ. Так что Порошенко обошелся, в общем-то, минимальными потерями - всего лишь формально лишился должности Вовк.