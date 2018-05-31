​Социальная няня и «пакет малыша»: в Украине приняли ряд важных новаций по рождению ребенка

С 1 января 2019 года государство будет компенсировать часть стоимости услуг няни для женщин, которые приняли решение о продолжении работы вместо ухода в декретный отпуск.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров 30 мая.

Отмечается, что оплата услуг няни будет осуществляться на условиях софинансирования. Львиную долю расходов (60%) по оплате услуг няни будет возложена на местный бюджет, остальную часть будут платить из государственного и областного бюджетов (25% и 15% соответственно).

Нанимать няню и заключать с ней официальный трудовой договор будут родители. Компенсация работы няни будет осуществляться в виде налоговой льготы в размере прожиточного минимума (1492 грн на 1 января 2018 года) за каждый месяц работы няни.

Кроме того, в правительстве сообщили, что с сентября каждая женщина при рождении ребенка будет бесплатно получать от государства пакет с необходимыми в первые дни после рождения ребенка вещами.

Общая стоимость вещей из «пакета малыша» составит около 5 тыс. грн. Среди них: детские салфетки, пеленки, присыпка, детское масло, крем, соска, бутылочка для кормления, пустышка, фитосбор для ванночек, подгузники, одеяло, учебные материалы, одежда и термометр.