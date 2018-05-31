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Правительство утвердило транспортную стратегию Украины до 2030 г.
14:01 30.05.2018 |
Кабинет министров Украины утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.
Такое решение Кабмин принял на заседании в среду.
Данная стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства должны соответствовать положениям данного документа.
Стратегия определяет приоритеты комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного управления, основные направления развития транспортной отрасли Украины на период до 2030 года.
Ее целью является создание интегрированного в общемировую транспортную сеть, безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины; удовлетворение нужд населения в перевозках и улучшение условий ведения бизнеса для обеспечения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики.
Как отмечается в документе, реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в ЕС. Стратегия также предполагает достижение Украиной статуса регионального транспортного хаба.
Среди целей концепции: глобализация трансконтинентальных авиаперевозок, применение альтернативных видов топлива, массовую контейнеризацию перевозок, сдерживание автомобилизации в городах за счет развития общественного и мускульного транспорта.
Планируется, что реализация стратегии будет способствовать повышению эффективности внутренних грузоперевозок, благодаря усовершенствованию соответствующей инфраструктуры и объединения ее с международной и Трансъевропейской транспортной сетью.
Согласно документу, в частности, планируется создание сети маршрутов регулярных контейнерных/мультимодальных грузовых поездов, синхронизированных с маршрутами поездов ЕС; а также повышение эффективности использования воздушного пространства Украины путем внедрения свободных маршрутов (FRAU) и навигационных технологий на основе GNSS.
Кроме того, предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны.
Планируется, что реализация данной стратегии позволит Украине уже в 2025 году занять место в Топ-50, а в 2030 году - в Топ-20 мирового рейтинга по индексу логистической эффективности, измеряемому Мировым банком.
Кроме того, согласно стратегии, планируется увеличение объема перевезенных грузов и пассажиров, в т.ч. увеличение объемов перевозок с использованием внутренних водных путей в пять раз, а также включение Украины в Топ-100 крупнейших портов мира по объемам обработки контейнеров.
Планируется также увеличить контейнерные перевозки по территории Украины на транспортных маршрутах "ЕС-Китай", "ЕС-Иран, Индия" и "ЕС-Турция" до 1 млн TEU в 2025 году и не менее 2 млн TEU в 2030 году. При этом к 2025 году планируется достичь доли грузоперевозок в интермодальных транспортных единицах не менее 10%, а в 2030 году - не ниже 20%.
Согласно стратегии, планируется рост объемов инвестиций в транспортную отрасль, которые обеспечат обновление не менее 90% основных фондов к 2030 году, а рост объемов приватных инвестиций в обновление подвижного состава планируется в размере 10,1 млрд грн в год.
Кроме того, к 2030 году планируется достичь уровня локализации производства инновационного подвижного состава на украинских предприятиях на уровне не менее 80%.
Кроме того, к 2030 году планируется увеличить количество дорог общего пользования госзначения с твердым покрытием, которые соответствуют нормативным требованиям до 70% общего количества; сократить часть сельского населения, проживающего на расстоянии более 3 км от таких дорог до 0,5% и охватить 90% сел и деревень регулярным автобусным сообщением.
Что касается охраны окружающей среды, к 2030 году планируется увеличить использование электротранспорта, доведя его количество во внутреннем сообщении до 75%, а также увеличить объемы применения альтернативных видов топлива и электроэнергии до 50%.
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