Airbus для МВД: Зачем Авакову вертолеты за полмиллиарда евро

Руслан Рудомський / Depo.ua

Отечественный оборонпром хоть и развивается семимильными шагами, однако еще не способен обеспечить украинских силовиков всей необходимой техникой.

В Украине по-разному восприняли вчерашнюю новость о том, что МВД закупит 55 французских вертолетов на общую сумму 551 млн евро.

Как известно, правительства Украины и Франции подписали соглашение относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Согласно данному соглашению, МВД Украины планирует получить 55 вертолетов фирмы Airbus трех моделей Н145, Н125 и Н225, которые должны пополнить уже имеющийся вертолетный парк Ми-8.

Depo.ua предлагает разобраться, что это за вертолеты и действительно ли в них есть такая необходимость, как уверяет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Итак, известно, что 21 единица из этих 55 вертолетов должна прийтись на модель Airbus Н225. Это многоцелевой вертолет грузоподъемностью до 5 тонн и пассажировместимостью до 25 человек (в модифицированной версии - 29 человек). Собственно, эти характеристики делают его самым большим вертолетом в мире.

Он имеет длину фюзеляжа 19,5 м., ширину 4,97 м., массу в пустом состоянии - 5 256 кг, массу в заполненном состоянии - 11 000 кг, крейсерскую скорость 260,5 км/ч (в модифицированной версии - 296 км/ч) и способность летать на расстояние до 857 км (модифицированная версия - до 1 450 км).

Н225 оборудован двумя газотурбинными двигателями Turbomeca Makila 2A общей мощностью 2382 лошадиных сил.

Airbus Н145 - это также многоцелевой вертолет пассажировместимостью до 9 человек и грузоподъемностью до 2-х тон.

Длина этого вертолета - 13,0 м., ширина - 1,84 м., масса в пустом состоянии - 1 792 кг, масса в заполненном состоянии - 3 585 кг, крейсерская скорость - 256 км/ч и дальность полета - 705 км. Он способен находиться в полете 3 часа 55 минут и подниматься на высоту 5 485 м.

Н145 оборудован двумя газотурбинными двигателями Turbomeca Arriel 1E2 общей мощностью 1 476 лошадиных сил.

Airbus Н125 - это легкий транспортный вертолет пассажировместимостью 5 человек и грузоподъемностью чуть больше 1 тонны.

Его длина - 10,93 м., ширина - 1,84 м., масса в пустом состоянии - 1 175 кг, масса в заполненном состоянии - 2 250 кг, крейсерская скорость - 220 км/ч и дальность полета - 661 км. Он способен подниматься на высоту 5 280 м.

Н125 бывает как с одним двигателем (модификация AStar), так и с двумя (модификация TwinStar). Обычно используется один газотурбинный двигатель Turbomeca Arriel 2B мощностью 847 лошадиных сил.

Все три вертолета являются многоцелевыми и в зависимости от модификации могут выполнять различные функции: патрульные, эвакуационные, медицинские, военные и тому подобное. Также о них известно, что все три модели достаточно высоко котируются на мировом рынке вертолетов и используются ведущими странами мира, включая США и ЕС.

А что же Украина? Как уже было отмечено, Украина до сих пор обходится советским наследием в виде вертолетов Ми-8 различных модификаций, которые все время требуют ремонта, восстановления и модернизации. И здесь главная проблема заключается в том, что ремонтировать их без российских комплектующих пока невозможно, ведь после распада Советского Союза многие предприятия военно-промышленного комплекса остались на территории России. А это на фоне российско-украинской войны каждый раз приводит к тем или иным скандалам.

Сама же Украина только недавно начала изготовление собственных вертолетов. Буквально 16 апреля 2018 года впервые поднялся в небо первый отечественный вертолет "Надия" производства запорожского предприятия "Мотор Сич".

По словам разработчиков, новый вертолет "Надия" - это модернизированная версия Ми-2, которая сделана из новейшего материала, имеет модернизированный двигатель и оснащение. Он предназначен для перевозки грузов и пассажиров. Максимальная высота, на которой вертолет может совершать полеты, составляет 5 000 метров, дальность полета - 720 километров.

Как видим, по характеристикам "Надия" может составить конкуренцию вертолету Airbus Н145, и, вполне вероятно, что со временем Украина сможет обеспечивать себя данным типом вертолетов полностью. Однако не стоит забывать, что "Надия" только проходит испытания и еще не встала на конвейер, поэтому в контексте "здесь и сейчас" она не может покрыть всех отечественных потребностей.

Плюс - для всех должно быть очевидно, что Украине нужно понемногу отходить от советского металлолома Ми-8 в сторону более современных разработок. И французские вертолеты Airbus являются здесь далеко не худшим вариантом, который уже вскоре может пригодиться при проведении операции Объединенных сил.