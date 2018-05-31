Кто заплатит за аварии на битых дорогах

Елена Лысенко / UBR.ua

Украинские водители не должны платить за неисправность отечественных дорог или их изъяны. Материальная ответственность за состояние полотна возлагается на соответствующие органы и структуры, у которых они находятся на балансе - постановила Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №373/1281/16-ц. Она обязала горсовет возместить ущерб, нанесенный автомобилю во время аварии по вине дорожного полотна.

В данном случае речь шла о Переяслав-Хмельницком городском совете и о возмещении за ремонт Renault Lodgy 38,4 тыс. грн.

«Очень логичное постановление, которое раз и навсегда расставляет все по своим местам: за кем официально закреплен тот или иной участок дороги - тот и должен возмещать ущерб, который был нанесен автомобилю или человеку из-за его неисправности (им непосредственно или страховым компаниям, если те раньше провели выплаты пострадавшим). То есть ответственность несет ни Укравтодор, ни какая-то еще обслуживающая компания, а фактический владелец. Он должен поддерживать дорогу в адекватном состоянии и платить, если не делает этого. Все четко и понятно», - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

ДТП из-за плохих дорог - очень распространенное явление в Украине. Страдают и машины, и люди в ходе аварий. Чаще всего водители несут все убытки на себе, реже - платят страховые компании. Далеко не все украинские авто застрахованы на текущий момент.

«Чаще всего судебные процессы о взыскании материального ущерба, нанесенного в ходе ДТП, ведут люди. Именно они обычно судятся с местными властями. Куда реже иски подают страховые компании, оплатившие починку машин своих клиентов (в рамках регрессных требований)», - рассказал управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.

Юристы рассказывают, что люди достаточно часто выигрывают судебные иски о взыскании ущерба. Однако это вовсе не значит, что они всегда получают присужденные им суммы. Денег можно дожидаться годами, а можно и вовсе не получить даже при наличии соответствующего постановления суда.

«Причины могут быть самые разные. Например, Госказначейство может тормозить платежи на тот или иной регион. Или в бюджете города или области может не быть соответствующей статьи расходов - на судебные выплаты (и, кстати, по этой причине возмещение тормозится чаще всего). Деньги у города могут быть, но если статью расходов не утвердили, то местные руководители не могут разрешить выплату, поскольку по факту допустят нецелевое использование средств. Фактически это должностное преступление, за которое чиновника при первой возможности накажет Прокуратура или Контрольно-ревизионное управление. Это все понимают, и не хотят подставляться лишний раз», - отметил Можаев.

Правоведы признают, что часто соответствующие статьи местных бюджетов не предусматривают нарочно - чтобы не платить. Однако уверяют, что особо настырные водители все-таки добиваются своего и получают возмещения, если не в текущий год (когда выиграли суды), то в следующий. Оббивая пороги местных чиновников, и добиваясь появления соответствующих статей расходов.