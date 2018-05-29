Экспортеры не торопятся распродавать свои валютные запасы после поступления крупных партий гривны

Елена Лысенко / UBR.ua

Футбольные болельщики помогли после праздника выровнять ситуацию на валютном рынке. Курс доллара не приподнялся после праздника, а даже потерял полторы копейки: 29 мая межбанковская торговля завершилась в рамках 26,0950-26,1050 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Такой финиш сразу назвали успешным на фоне снижающихся объемов валютных продаж. Они просели с пятничных $428,40 млн. до $352,14 млн. И главным образом по одной причине - из-за выплаты Госказначейством в рамках возмещений по НДС порядка 10 млрд. грн. за две предыдущие недели.

Как только крупный бизнес получил гривневые вливания на счета, он резко сократил продажу необязательной части выручки, и утром даже ощущался небольшой валютный дефицит. По словам заместителя директора департамента казначейства Пиреус Банка Анны Волуйчак, спозаранку котировки доходили до 26,11-26,14 грн/$. И откатились только по мере роста долларовых продаж.

Казначеи говорят, что дополнительные продажи на межбанке обеспечили по итогам скупки СКВ у футбольных фанатов на этих выходных - до и после финала Лиги чемпионов в Киеве между испанским «Реалом» и британским «Ливерпулем». По разным оценкам, гости столицы обеспечили наш межбанк где-то $20 млн. Если до спортивного состязания с наличного рынка на межбанк ежедневно перетекало порядка $15-20 млн., то сегодня - около $35-40 млн.

Банкиры выделяли во вторник двух валютных продавцов на межбанке - Приватбанк и Укрэксимбанк. А главного поставщика металлургического доллара в страну - ПУМБ - записали в покупатели СКВ. И туда же отнесли OTP Bank, Райффайзен Банк Аваль, ProCredit Bank. Говорят, что даже Нацбанку удалось чуток прикупить валюты в свои резервы - порядка $4-5 млн., по оценкам казначеев.

Нацбанковцы вышли скупаться после того, как котировки межбанка откатились с максимумов к 26,08-26,09 грн/$, и брали валюту около 26,09-26,0950 грн/$. Это немного подстегнуло средние цены на межбанке - они тут же поднялись к 26,10-26,12 грн/$, а на моменте даже к 26,1150-26,1250 грн/$. И только после обеда произошел небольшой курсовой откат.

На торговле долларом не сказался вчерашний выходной в Украине: в США 28 мая отмечали День памяти, потому там также отдыхали. Он повлиял на работу с евровалютой.

«Наблюдался эффект трех выходных дней, влияющий на неравномерное поступление валютной выручки в евро, валютное ралли пары евро/доллар на мировых рынках и соответствующая активизация спекулятивной составляющей межбанка в сторону евро, подкрепляемая высоким уровнем гривневой ликвидности», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Цена наличного доллара на продаже людям не изменилась, и оставалась в рамках 26,1-26,20 грн/$, в которых работало большинство банков: Альфа-Банк, ОТП Банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк и др.

При этом в среднем на 15 копеек просел курс выкупа доллара у населения - до 25,20-26,0 грн/$: банки снижали планку под приезжих футбольных фанатов, чтобы подешевле собрать их валюту.

В ближайшее время финансисты не прогнозируют серьезных курсовых движений.

«Думаю, 30 мая торговля начнется шире сегодняшнего закрытия. Где-то в рамках 26,08-26,12 грн/$. И, скорее всего, останется рядом с этим диапазоном. Не вижу оснований для серьезных курсовых сдвигов», - отметил Юрий Гриненко. И его поддержали коллеги.

«Завтра не ждем особых изменений. Все будет торговаться вокруг значения 26,10 грн/$ ± 5 копеек», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.