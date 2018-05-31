В Киеве убили известного российского журналиста Аркадия Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко погиб в результате огнестрельного ранения в Днепровском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева.

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.

От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.

"Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", - сказано в нем.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

При этом заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая 2 человека были ранены в результате потасовки и стрельбы на территории Гидропарка в Киеве.