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В Киеве убили известного российского журналиста Аркадия Бабченко
22:07 29.05.2018 |
Российский журналист Аркадий Бабченко погиб в результате огнестрельного ранения в Днепровском районе Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева.
На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.
От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.
"Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", - сказано в нем.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
При этом заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко.
"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.
Как сообщали Українські Новини, 21 мая 2 человека были ранены в результате потасовки и стрельбы на территории Гидропарка в Киеве.
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